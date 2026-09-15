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TELEVISÃO Ator de "De Volta para o Futuro", Michael J. Fox recebe prêmio Emmy e fala sobre o Parkinson Artista estava na cerimônia realizada na última segunda-feira (14), em Los Angeles

O Emmy Awards 2026 teve um momento dedicado à trajetória de Michael J. Fox. O ator recebeu o Bob Hope Humanitarian Award durante a cerimônia realizada na segunda-feira, 14, em Los Angeles, pelo trabalho de pesquisa e defesa de causas relacionadas à doença de Parkinson.

Diagnosticado com Parkinson aos 29 anos, durante as gravações de Doc Hollywood, em 1991, Fox passou a atuar também na conscientização sobre a doença. Em 1998, ele tornou público o diagnóstico e, dois anos depois, criou a Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research.

Ao longo dos anos, o ator e a organização arrecadaram mais de 3 bilhões de dólares, cerca de R$ 15,5 bilhões, para iniciativas relacionadas à pesquisa sobre Parkinson. A instituição tem como objetivo acelerar descobertas, desenvolver tratamentos e contribuir para avanços que possam melhorar a qualidade de vida de pessoas afetadas pela doença.

O discurso de Michael J. Fox no Emmy

Fox apareceu no palco do Emmy em uma cadeira de rodas e falou sobre o período em que decidiu manter o diagnóstico em segredo por receio de que a doença afetasse sua carreira e a relação com o público.

"Inicialmente, mantive meu diagnóstico de Parkinson em segredo. Eu temia que afetasse meu trabalho e minha relação com o público Será que ririam se soubessem que eu estava doente?"

O ator também destacou o apoio que recebeu depois de tornar a condição pública e afirmou que esse acolhimento o ajudou a continuar trabalhando.

"Foi algo que me elevou muito. Isso me fez sentir que eu poderia continuar fazendo isso, que não tinha perdido o que faço e que ninguém poderia tirar isso de mim."

Fox encerrou o trecho do discurso agradecendo ao público pelo apoio recebido ao longo da trajetória.

De ''De Volta para o Futuro'' à televisão

Michael J. Fox começou a carreira no final dos anos 1970 e ganhou projeção ao interpretar Alex P. Keaton na série Family Ties. Em 1985, chegou ao cinema como Marty McFly em De Volta para o Futuro, papel que reprisou nas sequências da franquia.

Ao longo das décadas seguintes, o ator continuou participando de produções para o cinema e para a televisão. Em 2026, passou a integrar o elenco de Falando a Real.

Além do reconhecimento humanitário, Fox também marcou presença entre os indicados ao Emmy deste ano. Ele recebeu sua 19ª indicação ao prêmio na categoria de Melhor Ator Convidado em Série de Comédia, por sua participação em Falando a Real.

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