Artista Ator de 'Duelo de Titãs' e 'Efeito borboleta' perde 113 kg e transformação impressiona; confira Ethan Suplee, que chegou a pesar 240 kg, agora tem rotina de exercícios e cuidado com alimentação

O ator Ethan Suplee, de 47 anos, vem impressionando seus seguidores nas redes sociais com registros de sua transformação física. Ele afirma ter perdido 113 kg. Suplee, que atuou em filmes como "Duelo de Titãs" e "Efeito borboleta", chegou a pesar 240 kg. Em seu perfil no Instagram, onde acumula mais de 600 mil seguidores, ele exibe uma rotina de treinos de musculação e cuidados com a alimentação.

"Era uma vez o mundo inteiro de impossibilidade. Conquistar tudo isso ainda é impossível, então estou apenas me concentrando no hoje", escreveu o ator em um post recente.

Em suas publicações, Ethan Suplee costuma receber o apoio de vários seguidores, entre eles alguns famosos, como a atriz Juliette Lewis. À revista People, o ator disse que começou sua saga em busca do emagrecimento em 2002, motivado pela possibilidade de fazer atividades com sua esposa que a obesidade dificultava.

"Pela primeira vez na vida, fiquei meio interessado no futuro e em ter experiências com ela", afirmou Ethan Suplee. "Como passar um dia visitando um museu ou fazendo uma viagem ou caminhada, coisas que eu simplesmente não era fisicamente capaz de fazer".

Ethan Suplee também atuou nas séries "O meu nome é Earl", "Raising hope", "Jennifer falls", "Chance", "Santa Clarita Diet" e "The Ranch".

