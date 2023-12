A- A+

HOLLYWOOD Ator de "Esqueceram de mim" inicia vaquinha coletiva para ajudar no tratamento de um câncer Ken Hudson Campbell também trabalhou em 'Armageddon' e 'Feitiço do tempo'

Conhecido pelo papel de Papai Noel no clássico "Esqueceram de mim", o ator Ken Hudson Campbell, de 61 anos, abriu, com a ajuda da filha Michaela, uma vaquinha coletiva para conseguir dinheiro para o tratamento de um câncer em sua boca, que exigirá uma operação difícil e cara.

O ator, que também participou de filmes como "Armageddon" e "Feitiço do tempo", deu detalhes da cirurgia no site de financiamento coletivo. Após identificar um tumor crescendo na parte inferior de sua boca, que começou a invadir seus dentes, o ator foi diagnosticado com câncer em outubro.



Ele precisará se submeter a uma cirurgia de dez horas para a retirada do tumor. Durante a operação, parte do maxilar de Ken precisará ser retirada. A equipe médica usará parte do tecido ósseo de sua perna para refazer a mandíbula do ator.

O ator colocou como meta a arrecadação de US$ 100 mil e já conseguiu US$ 86 mil até a publicação desta matéria. Personalidades como Steve Carell, Jeff Garlin e Tim Meadows contribuíram com a vaquinha.

