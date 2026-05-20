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FAMOSOS Ator de "Eu, a Patroa e as Crianças" cai em "golpe" ao tentar "virar brasileiro" Andrew McFarlane pagou R$ 200 em uniforme oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, usado por alunos da rede municipal

O ator Andrew McFarlane, eternizado pelo papel de Tony em "Eu, a Patroa e as Crianças", virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais brasileiras após protagonizar uma cena inusitada durante sua passagem pelo Rio de Janeiro.

Em tom descontraído, o artista compartilhou com os seguidores a tentativa de "parecer brasileiro" para evitar preços voltados a turistas. O resultado, porém, acabou arrancando gargalhadas dos internautas. Andrew apareceu usando uma camiseta oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, tradicionalmente utilizada por estudantes da rede municipal de ensino.

Viagem ao Brasil movimentou fãs da série

Andrew desembarcou no Brasil no início de maio e vem registrando diferentes momentos da viagem nas redes sociais. Em São Paulo, o ator encontrou o influenciador Gee Danioti e também Rodrigo Antas, responsável pela dublagem brasileira de Tony, personagem que marcou uma geração nos anos 2000.

O encontro rapidamente despertou nostalgia entre os fãs da série, que lotaram os comentários com referências icônicas ao personagem. Muitos relembraram bordões e cenas clássicas envolvendo Tony e a família Kyle, reforçando o carinho do público brasileiro pela produção.

A relação de Andrew com os fãs brasileiros, inclusive, já vinha crescendo nos últimos meses. Em 2024, o ator chegou a agradecer publicamente o apoio vindo do Brasil após ganhar milhares de seguidores brasileiros em suas redes sociais.

Camiseta da Prefeitura virou meme

O episódio que mais repercutiu aconteceu já no Rio de Janeiro. Segundo Andrew, um amigo sugeriu que ele tentasse parecer menos "gringo" para evitar pagar valores mais altos em estabelecimentos turísticos.

Animado com a ideia, o ator saiu sozinho para comprar roupas que o ajudassem a se misturar aos brasileiros. Pouco depois, voltou comemorando a aquisição de uma camiseta branca que teria custado cerca de R$ 200.

Sem perceber o detalhe, Andrew havia comprado justamente um uniforme oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, usado por alunos da rede municipal.

No vídeo, o ator veste a camiseta, abre os braços e pergunta sorrindo: "Agora sou brasileiro?". A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de comentários bem-humorados

Brasileiros entram na brincadeira

A repercussão foi imediata entre os internautas, que reagiram com memes e piadas sobre a situação. Muitos brincaram com o valor pago pela peça e com o fato de o ator ter confundido o uniforme escolar com uma roupa estilosa típica do Rio.

"Dei um grito com a camisa da escola municipal", escreveu uma usuária. "Roupa de colégio por R$ 200", comentou outro internauta aos risos.

Durante a viagem, Andrew também se divertiu aprendendo expressões populares do "carioquês", tentando repetir frases típicas ensinadas pelos amigos brasileiros. O momento ajudou a aproximar ainda mais o ator do público nacional, que segue acompanhando cada detalhe da visita com entusiasmo e nostalgia.

Confira o vídeo:

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