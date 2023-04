A- A+

ACIDENTE Ator de 'Game of Thrones' rasga músculo do peitoral ao tentar levantar mais de 200Kg Hafthor Bjornsson, que interpretou o Montanha em "Game of Thrones", é também atleta fisiculturista e influencer

Hafþór Júlíus Hafthor Björnsson, atleta fisiculturista, ex-jogador de basquete profissional islandês e ator conhecido pelo papel de Gregor Clegane, o Monanha, na série "Game of Thrones", sofreu um acidente na academia ao tentar levantar mais de 200 Kg de peso.



O fato, ocorrido no último sábado (15), lhe ocasionou a desconexão de todos os músculos do seu peitoral. Providências médicas foram tomadas na ocasião e uma possível cirurgia deve ser feita nos próximos dias.

A cena preocupou fãs de Thor, como é conhecido entre os mais próximos, e nesta segunda-feira (17), o influencer detalhou como estava sua situação em um post no seu instagram.



Na ocasião, ele deu detalhes do ocorrido, com informações que também foram publicadas em vídeo no seu canal do youtube.



Hafthor Björnsson conta que desconectou todos os seus músculos do peitoral do osso, mas que já está tomando as medidas médicas e que se precisar fará uma cirurgia.

O texto compartilhado dizia: "Obrigado a todos pelo apoio, mensagens gentis e amor durante esses tempos difíceis que estão por vir. Isso realmente significa o mundo para mim. Este é apenas um desafio e um pequeno contratempo. voltarei mais forte. Paz e amor, Hafthor".

O ator também já foi considerado o homem mais forte do mundo em alguns torneios e promete que está fazendo o possível para se recuperar e voltar a competir. No acidente, seus colegas de academia o socorreram rapidamente, confira vídeo:

