Celebridades Ator de "Harry Potter" e noiva são assaltados a caminho de premiação no Rio de Janeiro O protagonista de "Medida Provisória", Alfred Enoch, veio ao Brasil celebrar as 15 indicações do longa no 22º Grande Prêmio de Cinema Brasileiro

Na noite desta quarta-feira (23), o ator Alfred Enoch e sua noiva, Mona Godfrey, haviam acabado de chegar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, quando foram assaltados. Mais tarde, Mona foi às redes sociais para relatar o ocorrido, e disse que um homem levou seu celular enquanto tirava foto com o vidro do carro abaixado.

"Eu estou bem, é sempre um choque e nunca agradável. Triste por ter perdido algumas das minhas fotos e vídeos da Letônia e Jaguanum", lamentou a instrutora de yoga.

O ex-protagonista de "How To Get Away With Murder" veio ao Brasil para celebrar as 15 indicações de "Medida Provisória", incluindo a sua própria nomeação na categoria de Melhor Ator, no 22º Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, realizado na Cidade das Artes. No longa-metragem dirigido por Lázaro Ramos, o ator contracena ao lado de Taís Araújo em um futuro distópico.

Nascido em 1988 no Reino Unido, Enoch é filho de uma brasileira com um britânico. Ele, que ficou conhecido por interpretar o bruxo Dino Thomas em Harry Potter, é fluente em português.

