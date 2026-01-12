Ator de "High School Musical" é preso por posse de pornografia infantil nos EUA

A- A+

O ator Matt Prokop, conhecido por sua participação no filme "High School Musical 3" e em outras produções da Disney Channel, foi preso no último dia 24 de dezembro, na cidade de Victoria, no Texas, nos Estados Unidos. A prisão envolve múltiplas acusações, sendo a principal a de posse ou promoção de pornografia infantil. A informação foi confirmada pela polícia local ao veículo E! News neste fim de semana.

Prokop também responde por resistência à prisão e por violação de fiança ou de uma ordem de proteção. Essas duas últimas imputações estão relacionadas a um processo iniciado em 2024, no qual o ator já havia sido acusado de resistência à prisão e agressão contra um familiar.

No momento da divulgação do caso, Prokop, de 35 anos, ainda permanecia sob custódia, com fiança fixada em US$ 117.500. Procurado pelo E! News para comentar as acusações, ele não se manifestou.





Histórico de violência

O episódio se soma a um histórico de problemas legais do ator, que inclui denúncias anteriores de violência doméstica. Prokop manteve um relacionamento com a atriz Sarah Hyland por quase cinco anos, encerrado em 2014. Naquele ano, Hyland, conhecida pelo papel na série Modern Family, obteve uma ordem de restrição contra ele, conforme confirmado por seu advogado à época.

De acordo com documentos judiciais obtidos anteriormente, Hyland acusou o ator de agressões físicas e verbais durante o relacionamento. Em um dos episódios relatados, ela afirmou que Prokop teria pressionado seu corpo contra um carro enquanto a estrangulava.

“Sua pressão foi tão forte que eu não conseguia respirar nem falar”, explicou ela nos autos do processo: “Eu estava assustada e temia pela minha vida”.

Ainda segundo os documentos, Hyland atribuiu à atriz Julie Bowen, sua colega de elenco em Modern Family, um papel decisivo para que conseguisse encerrar o relacionamento. Ela afirmou ter pedido que Bowen estivesse presente no momento da separação, por se sentir mais segura.

Tanto no caso atual quanto no episódio de 2014, representantes de Matt Prokop foram procurados pela imprensa americana para comentar as acusações, mas não responderam.

Veja também