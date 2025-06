A- A+

CELEBRIDADES Ator de 'How I met your mother' anuncia noivado com dançarina participante de reality Jason Segel ficou conhecido pelo trabalho como Marshall Eriksen na série de comédia

Mais conhecido pelo trabalho como Marshall Eriksen na série de comédia " How I met your mother", Jason Segel, de 45 anos, irá se casar. Ele acaba de ficar noivo da atriz e dançarina Kalya Radomski, de 34 anos, conhecida por participar do reality de competição de dança "So You Think You Can Dance", no qual terminou na quarta colocação, em 2009.

Radomski compartilhou a novidade em post em seu perfil no Instagram, com a legenda: "Para sempre, sim". Deixando bem claro qual foi sua resposta ao pedido do ator.

O casal está junto desde 2023, evitando grandes exposições. O primeiro tapete vermelho que atravessaram juntos foi em janeiro do ano passado, no Globo de Ouro, premiação em que Segel estava indicado pelo trabalho na série "Falando a real".

Além de dançarina, Radomski tem trabalhos como coreógrafa. Ela também já apareceu à frente das câmeras em filmes importantes, como "Era uma vez em Hollywood", mas quase sempre em papel relacionado à dança. No longa de Quentin Tarantino, por sinal, ela faz participação como uma dançarina. Ela também já se apresentou ao lado de artistas como Taylor Swift e Brendon Urie.

