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Ator de "Mad Max" Kjell Nilsson morre aos 76 anos, após batalha contra doença renal

Artista faleceu nesta quinta-feira em Queensland, na Austrália; ele lutava contra doença há quatro anos

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Ator de "Mad Max" Kjell Nilsson morre aos 76 anos, após batalha contra doença renalAtor de "Mad Max" Kjell Nilsson morre aos 76 anos, após batalha contra doença renal - Foto: Redes Sociais / Reprodução

O ator Kjell Nilsson, conhecido por seu papel em "Mad Max", morreu aos 76 anos nesta quinta-feira, em Queensland, na Austrália, após uma longa batalha de quatro anos contra uma doença renal.

Nascido na Suécia, o artista também era um levantador de peso de nível olímpico, característica que lhe fora ressaltada quando interpretou o personagem Lord Humungus em "Mad Max 2".

A informação da morte do ator foi divulgada por familiares em seu perfil do Facebook. Na publicação, os parentes comunicaram que Kjell morreu" pacificamente durante o sono" enquanto permanecia aos cuidados dos filhos, após interromper voluntariamente a diálise que fazia havia quatro anos e meio para tratar uma doença renal em estágio terminal. A decisão foi tomada após refletir sobre o sofrimento causado pela doença.

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O comunicado destaca que médicos chegaram a afirmar, em 2022, que ele não sobreviveria até o Natal daquele ano, mas ele viveu por mais quatro anos. Um transplante de rim nunca foi possível devido a graves problemas circulatórios decorrentes de complicações sofridas décadas antes.

Há cerca de 40 anos, Kjell recusou a recomendação médica de amputar as duas pernas e, por meio de intenso treinamento físico e determinação, conseguiu recuperar a capacidade de caminhar, sendo descrito por alguns médicos como um "milagre ambulante". A família, no entanto, atribui sua recuperação à força de vontade e perseverança.

Nos últimos dias de vida, Kjell afirmou ser grato pela carreira como fisiculturista e treinador, pela vida entre Suécia e Austrália e pelo reconhecimento conquistado ao interpretar o personagem Lord Humungus. A família informou que uma cerimônia em sua homenagem será realizada, com data e local a serem anunciados posteriormente.

— Nos últimos dias de vida, Kjell dizia com frequência o quanto era grato pela carreira como fisiculturista e treinador, pela vida que construiu entre os dois países que chamava de lar, Suécia e Austrália, e pela oportunidade de inspirar e se conectar com pessoas de todo o mundo por meio de seu icônico papel como Lord Humungus. Esse legado jamais morrerá — diz um trecho do comunicado.

A família afirmou, também, que uma cerimônia em sua homenagem será realizada, com data e local a serem anunciados posteriormente.

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