OSCAR 2026
Ator de 'O agente secreto' e produtor de 'Central do Brasil' são lembrados em in memoriam do Oscar
Alemão Udo Kier e suíço Arthur Cohn morreram em novembro e dezembro de 2025, respectivamente
O ator alemão Udo Kier, que integra o elenco de "O agente secreto", e o produtor suíço Arthur Cohn, de "Central do Brasil", integraram a lista de homenageados do 'In memoriam" do Oscar 2026.
Kier morreu em novembro de 2025 aos 81 anos de idade, já Cohn morreu aos 98 anos de idade em dezembro.
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Para além dos nomes que apareceram na tela, três ícones de Hollywood mereceram homenagens especiais neste ano. Rob Reiner teve a carreira lembrada por Billy Crystal, amigo e astro de "Harry e Sally".
Rachel McAddams fez um emocionado discurso para Diane Keaton, enquanto Barbra Streissand surgiu no palco para homenagear o ator, diretor e produtor Robert Redford.