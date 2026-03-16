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OSCAR 2026 Ator de 'O agente secreto' e produtor de 'Central do Brasil' são lembrados em in memoriam do Oscar Alemão Udo Kier e suíço Arthur Cohn morreram em novembro e dezembro de 2025, respectivamente

O ator alemão Udo Kier, que integra o elenco de "O agente secreto", e o produtor suíço Arthur Cohn, de "Central do Brasil", integraram a lista de homenageados do 'In memoriam" do Oscar 2026.

Kier morreu em novembro de 2025 aos 81 anos de idade, já Cohn morreu aos 98 anos de idade em dezembro.

Para além dos nomes que apareceram na tela, três ícones de Hollywood mereceram homenagens especiais neste ano. Rob Reiner teve a carreira lembrada por Billy Crystal, amigo e astro de "Harry e Sally".

Rachel McAddams fez um emocionado discurso para Diane Keaton, enquanto Barbra Streissand surgiu no palco para homenagear o ator, diretor e produtor Robert Redford.

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