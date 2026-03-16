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OSCAR 2026

Ator de 'O agente secreto' e produtor de 'Central do Brasil' são lembrados em in memoriam do Oscar

Alemão Udo Kier e suíço Arthur Cohn morreram em novembro e dezembro de 2025, respectivamente

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O ator alemão Udo Kier morreu aos 81 anos na CalifórniaO ator alemão Udo Kier morreu aos 81 anos na Califórnia - Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

O ator alemão Udo Kier, que integra o elenco de "O agente secreto", e o produtor suíço Arthur Cohn, de "Central do Brasil", integraram a lista de homenageados do 'In memoriam" do Oscar 2026.

Kier morreu em novembro de 2025 aos 81 anos de idade, já Cohn morreu aos 98 anos de idade em dezembro.

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Para além dos nomes que apareceram na tela, três ícones de Hollywood mereceram homenagens especiais neste ano. Rob Reiner teve a carreira lembrada por Billy Crystal, amigo e astro de "Harry e Sally".

Rachel McAddams fez um emocionado discurso para Diane Keaton, enquanto Barbra Streissand surgiu no palco para homenagear o ator, diretor e produtor Robert Redford.

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