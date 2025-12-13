A- A+

Ator de 'Pulp Fiction' e 'O Máskara', Peter Greene é encontrado morto aos 60 anos em Nova York

O ator Peter Greene, conhecido principalmente por interpretar vilões e criminosos no cinema, foi encontrado morto em sua própria casa, na cidade de Nova York, nesta sexta-feira. A confirmação da morte foi feita por seu empresário. Greene tinha 60 anos e ficou especialmente famoso por interpretar Zed em “Pulp Fiction”, filme dirigido por Quentin Tarantino e lançado em 1994.

De acordo com o empresário Gregg Edwards, Greene foi encontrado morto dentro de seu apartamento, localizado no bairro Lower East Side. A causa da morte não foi divulgada, segundo o site NBC News. A informação sobre o falecimento apareceu inicialmente no New York Daily News, antes de ser confirmada oficialmente.

Ao longo da carreira, Greene construiu uma imagem fortemente associada a personagens violentos ou moralmente ambíguos. Além de Zed em “Pulp Fiction”, ele interpretou o vilão Dorian em “O Máskara”, também lançado em 1994 e estrelado por Jim Carrey. Os dois papéis ajudaram a consolidar sua reputação como um ator especialmente eficaz em personagens sombrios.



Morte foi 'inesperada', diz empresário

Apesar desse perfil nas telas, Edwards descreveu Greene como alguém muito diferente fora do trabalho. “Ninguém interpretava um vilão melhor do que Peter”, afirmou o empresário, antes de acrescentar que o ator tinha “um lado gentil que a maioria das pessoas nunca viu, e um coração de ouro”.

Edwards também explicou como se chegou à descoberta do corpo. Ele foi informado de que havia música tocando no apartamento de Greene por mais de 24 horas, o que levou à realização de uma verificação, segundo o jornal americano NBC News. O empresário disse ainda que havia conversado com o ator no início daquela mesma semana, indicando que a morte ocorreu de forma inesperada.

Em 1993, ele foi o protagonista do filme “Clean, Shaven”, no qual interpretou um homem com esquizofrenia suspeito de assassinato, que em algumas cenas se automutila. A atuação foi elogiada pela crítica do The New York Times, que afirmou que Greene transformou o papel “em um personagem intensamente angustiado e volátil, alguém que nem precisava se cortar para chamar a atenção do público”.

Além de papéis principais, Greene teve participações marcantes como ator de personagens em produções conhecidas. Em “Os Suspeitos”, interpretou Redfoot, um receptador que fornece informações a um grupo de criminosos sobre um roubo a um joalheiro que termina com a morte da vítima. Já em “Dia de Treinamento”, viveu Jeff, um detetive que acaba sendo baleado por Alonzo Harris, personagem de Denzel Washington, no contexto de uma tentativa de encobrir o assassinato a sangue-frio de um ex-agente da divisão de narcóticos.

Peter Greene nasceu em Montclair, no estado de Nova Jersey, em 8 de outubro de 1965. Ele iniciou a carreira de ator em torno dos 20 anos, enquanto vivia em Nova York, segundo sua biografia no site IMDb. De acordo com o empresário, o ator deixa uma irmã e um irmão.

