Ator de "Seinfeld" revela luta secreta contra câncer de próstata

O ator Michael Richards, famoso por interpretar o Kramer da série "Seinfeld", revelou que enfrentou secretamente um câncer de próstata, em 2018. “Eu pensei, bem, esta é a minha hora. Estou pronto para ir”, disse Richards à revista People, em entrevista publicada nesta quinta-feira (23).

Hoje aos 74 anos, Richards disse que foi submetido a uma cirurgia para retirada total da próstata e que o procedimento lhe salvou a vida. “Tinha que ser contido rapidamente. Tive que fazer a cirurgia completa. Se não tivesse feito isso, provavelmente estaria morto em cerca de oito meses", disse o ator.

A batalha contra o câncer está detalhada no novo livro de Michael Richards, “Entradas e saídas”, que será lançado no dia 4 de junho. Na publicação, ele repassa sua trajetória de altos e baixos. Depois do sucesso estrondoso de "Seinfeld", Richards praticamente sumiu do showbizz depois que proferiu insultos de cunho racista a um homem na plateia de um show de stand-up que fez em 2006.

"Fiquei imediatamente arrependido no momento em que disse aquilo no palco", disse Richards à People sobre aquela noite. "Era hora de desaparecer e finalmente prestar atenção de onde vinha toda a minha raiva. O máximo que eu poderia fazer por todos era ir para casa e me recompor", afirmou.

Recluso, Michael Richards fez uma raríssima aparição recentemente — em abril, ele esteve na première do filme "Unfrosted", no Egyptian Theatre, em Los Angeles. O longa da Netflix é escrito e estrelado por Jerry Seinfeld, seu amigo de longa data. Seinfeld escreveu o prefácio do novo livro de Richards, aliás.

Ainda à People, Richards também falou sobre como sua insegurança afetou sua carreira.

"De alguma forma, não consegui me conectar com a alegria de ser um artista", disse o ator. "Eu disse não à oferta de uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Não me sentia merecedor. 'Eu disse não para apresentar o 'Saturday Night Live' duas vezes porque não me sentia bem o suficiente. Nunca fiquei realmente satisfeito com meu desempenho em 'Seinfeld'. A fama ampliou minhas inseguranças”, concluiu.

