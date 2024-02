A- A+

STREAMING Ator de ''Sociedade da Neve'' compartilha o antes e depois de perder 20 kg para o filme; confira O argentino Andy Pruss interpretou Roy Harley, um dos sobreviventes do acidente aéreo na Cordilheira dos Andes, no Chile

O ator argentino Andy Pruss, de ''Sociedade da Neve'', compartilhou no seu perfil do Instagram o antes e depois de perder 20 kg para fazer o filme. Ele interpretou Roy Harley, um dos sobreviventes do acidente aéreo na Cordilheira dos Andes, no Chile.

O longa-metragem narra a história de sobrevivência de 29 passageiros que foram resgatados 72 dias depois do acidente, em outubro de 1972.

Produzido pela Netflix, o filme se passa antes e depois dos personagens ficarem perdidos na Cordilheira dos Andes em condições extremas, o que exigiu do artista uma intensa preparação. O ator precisou passar por uma dieta complexa, tendo que engordar 10 kg e depois emagrecer 20 kg.

"Antes e depois de uma dieta que deu muito trabalho e exigência", afirmou ele em suas redes sociais.

''Sociedade da Neve'' tem duas indicações no Oscar 2024, incluindo Melhor Filme Internacional, representando a Espanha.



