Ator de "Superman e Lois" e Bruce Dickinson, do Iron Maiden, são anunciados na CCXP 23

O vocalista da banda de rock Iron Maiden, Bruce Dickinson, e o ‘Homem de Aço’ da série de TV “Superman e Lois”, Tyler Hoechlin, foram os primeiros convidados confirmados para a 10ª edição da CCXP.

O evento acontece no São Paulo Expo, na capital paulista, entre os dias 30 de novembro e 03 de dezembro. A venda de ingressos começa já nesta quinta-feira (6), através do site oficial do evento.

Dickinson estará no palco Thunder no primeiro dia do evento. É a primeira participação do cantor em um evento do gênero, e ele deve comentar sobre a carreira e suas relações com a cultura pop.

Já Tyler Hoechlin dará as caras no palco principal nos dias 02 e 03 de dezembro, e também estará presente para sessões pagas de fotos e autógrafos, ainda sem valores divulgados.

Até a data do evento, novas atrações devem ser anunciadas. No ano passado, a CCXP contou com nomes como Jenna Ortega (“Wandinha”), Keanu Reeves (“John Wick”), e os elencos dos filmes “Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes”, “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” e “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”.

