CELEBRIDADES Ator de "The Office" anuncia que vai abandonar a comédia; entenda Craig Robinson, intérprete do personagem Darryl Philbin, deu a entender que está abrindo um pequeno negócio mas será que tudo não passa de uma piada?

Famoso por interpretar o personagem Darryl Philbin na série “The Office”, o ator Craig Robinson anunciou que, após três décadas arrancando risadas do público, está abandonando a comédia.

No fim de junho, ele revelou seus planos de mudar de carreira nas redes sociais: “Ei, pessoal, só queria que vocês soubessem por mim: estou largando a comédia”, disse o ator num vídeo compartilhado no Instagram no dia 29. “Foi uma jornada incrível. Vocês foram maravilhosos e incríveis, mas estou atrás de algo maior. Então, muito obrigado, amo vocês e fiquem ligados.”

Na legenda do vídeo, Robinson afirmou que pretende “se concentrar em sua verdadeira vocação”, embora não tenha dado mais detalhes. “Fiquem ligados”, escreveu. “Estou trabalhando em algo grande.”

No dia seguinte, em outra publicação, o ator sugeriu que está começando um pequeno negócio. “Um grande abraço a todos os donos de pequenos negócios”, disse ele no vídeo. “E aí, vocês têm algum conselho para me ajudar a fazer o meu negócio decolar? Enfrentei alguns obstáculos e adoraria ouvir as dicas de vocês”.

Na legenda desse segundo vídeo, Robinson escreveu: “Acontece que ter um sonho e construir um negócio com os seus amigos são duas coisas MUITO diferentes. Ainda não posso entrar em detalhes, mas, falando sério, qualquer ajuda seria enorme”, continuou o ator.

Robinson não deu pistas sobre o que exatamente vem a ser seu “pequeno negócio”. Tudo soa um pouco suspeito, uma vez que ele tinha shows de comédia agendados na última semana em Los Angeles. Também estão previstas apresentações em San Jose, na Califórnia, em outubro. E ele tem três animações prestes a ser lançadas: “Os caras malvados 2”, “In Your Dreams” (Nos seus sonhos), da Netflix, e “The Ark and the Aardvark” (A arca e o porco-formigueiro).

Será que essa história de largar a comédia não é só uma piada? A revista americana Entertainment Weekly suspeita que tudo não passa de publicidade. “Se tivéssemos que apostar, diríamos que Robinson ainda vai fazer mais um ou dois posts no Instagram antes de revelar que tudo isso é parte de uma ação promocional para um aplicativo ou site que ajuda pessoas a criar pequenos negócios”, arriscou a revista.

