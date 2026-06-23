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Ator de 'The Pitt' revela câncer associado ao HPV e faz alerta: 'Vacinem seus filhos'

Moshe Kasher contou que descobriu a doença após encontrar um caroço na garganta

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Kasher fez publicação sobre o assunto neste domingo (21)Kasher fez publicação sobre o assunto neste domingo (21) - Foto: Reprodução/ Instagram

O ator e comediante Moshe Kasher revelou que foi diagnosticado com câncer nas amígdalas associado ao HPV (papilomavírus humano).

Conhecido por sua participação na série The Pitt, o artista compartilhou a notícia nas redes sociais e aproveitou o relato para alertar seguidores sobre a importância da vacinação e dos exames preventivos.

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Em uma publicação feita no Instagram no último domingo (21), Kasher contou que descobriu a doença após encontrar um caroço na garganta e precisou passar por uma cirurgia para a retirada do tumor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Moshe Kasher (@moshekasher)

Apesar do momento delicado, o ator manteve o tom bem-humorado que marca sua carreira.

"Feliz Dia dos Pais. Algumas péssimas notícias. Escrevi isso sob efeito de muita oxicodona", brincou na legenda que acompanhava imagens registradas durante sua recuperação.

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