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famosos Ator de 'The Pitt' revela câncer associado ao HPV e faz alerta: 'Vacinem seus filhos' Moshe Kasher contou que descobriu a doença após encontrar um caroço na garganta

O ator e comediante Moshe Kasher revelou que foi diagnosticado com câncer nas amígdalas associado ao HPV (papilomavírus humano).

Conhecido por sua participação na série The Pitt, o artista compartilhou a notícia nas redes sociais e aproveitou o relato para alertar seguidores sobre a importância da vacinação e dos exames preventivos.

Em uma publicação feita no Instagram no último domingo (21), Kasher contou que descobriu a doença após encontrar um caroço na garganta e precisou passar por uma cirurgia para a retirada do tumor.

Apesar do momento delicado, o ator manteve o tom bem-humorado que marca sua carreira.

"Feliz Dia dos Pais. Algumas péssimas notícias. Escrevi isso sob efeito de muita oxicodona", brincou na legenda que acompanhava imagens registradas durante sua recuperação.

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