Dom, 21 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo20/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Luto

Ator de The Wire, James Ransone é encontrado morto aos 46 anos nos Estados Unidos

Intérprete de Ziggy Sobotka na série da HBO, artista teve morte confirmada por autoridades de Los Angeles

Reportar Erro
James Ransone morre aos 46 anos James Ransone morre aos 46 anos  - Foto: X/Reprodução

O ator americano James Ransone, conhecido mundialmente por seu papel como Ziggy Sobotka na série The Wire, morreu aos 46 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles. O falecimento ocorreu na sexta-feira, dia 19 de dezembro, segundo autoridades locais.

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, agentes atenderam a um chamado em uma residência e realizaram um relatório de investigação de óbito.

Não houve indícios de crime ou participação de terceiros. A confirmação da morte foi divulgada pelo site TMZ.

Ransone iniciou a carreira no início dos anos 2000, com participações em séries como Ed e Third Watch, antes de alcançar reconhecimento internacional em The Wire.

Leia também

• Wagner Moura tem mais de 90% de chance de ganhar o Oscar, aposta Gold Derby

• Quem são as celebridades que aparecem nos arquivos de Epstein

• Quanto Mariah Carey ganha a cada Natal? Saiba tudo sobre a receita milionária da diva

Ele esteve presente em todos os 12 episódios da segunda temporada da produção da HBO, exibida em 2003, e teve sua atuação amplamente elogiada pela crítica e por fãs da série.

Ao longo da trajetória, o ator acumulou trabalhos em produções como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice e Tangerine. No cinema, destacou-se em It: Capítulo Dois e nos filmes O Telefone Preto e O Telefone Preto 2, este último lançado neste ano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter