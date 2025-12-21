A- A+

Ator de The Wire, James Ransone é encontrado morto aos 46 anos nos Estados Unidos

O ator americano James Ransone, conhecido mundialmente por seu papel como Ziggy Sobotka na série The Wire, morreu aos 46 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles. O falecimento ocorreu na sexta-feira, dia 19 de dezembro, segundo autoridades locais.

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, agentes atenderam a um chamado em uma residência e realizaram um relatório de investigação de óbito.

Não houve indícios de crime ou participação de terceiros. A confirmação da morte foi divulgada pelo site TMZ.

Ransone iniciou a carreira no início dos anos 2000, com participações em séries como Ed e Third Watch, antes de alcançar reconhecimento internacional em The Wire.

Ele esteve presente em todos os 12 episódios da segunda temporada da produção da HBO, exibida em 2003, e teve sua atuação amplamente elogiada pela crítica e por fãs da série.

Ao longo da trajetória, o ator acumulou trabalhos em produções como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice e Tangerine. No cinema, destacou-se em It: Capítulo Dois e nos filmes O Telefone Preto e O Telefone Preto 2, este último lançado neste ano.

