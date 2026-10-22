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Luto Ator de "Top Gun", "Alien", "e M*A*S*H", Tom Skerritt morre aos 93 anos Com carreira iniciada nos anos 1960, estrelou a série da CBS 'Picket Fences' de 1992 a 1996, pela qual ganhou um Emmy

Integrante do elenco de sucessos como "Top Gun" (1986), e "Alien, o 8.º passageiro" (1979) e "M*A*S*H" (1970), o ator americano Tom Skerritt morreu nesta quarta-feira (21) de causas naturais, informou a ABC7, citando um comunicado de sua família.

Nascido em 25 de agosto de 1933, em Detroit, Skerritt serviu na Força Aérea dos EUA antes de se tornar ator. Ele foi pai de cinco filhos e casou-se três vezes. Skerritt iniciou sua carreita na TV, nos anos 1960, em séries como "Gunsmoke"(1955), "Combat!" (1962) e "O homem de Virgínia" (1962), mas conquistou projeção como o capitão Duke Forrest em "M*A*S*H", um dos irreverentes oficiais cirurgiões da comédia de guerra de lançada em 1970 pelo diretor Robert Altman, no elenco que também contou com Donald Sutherland, Elliott Gould e Sally Kellerman.

Em "Alien, o 8.º passageiro", longa de terror e ficção científica de Ridley Scott, Skerritt interpretou Dallas, capitão de uma nave espacial cuja tripulação enfrenta uma criatura extraterrestre parasita mortal. Em "Top Gun", um dos maiores sucessos da carreira de Tom Cruise, o ator viveu o instrutor de aviação naval Viper Metcalf. Em "Flores de Aço" (1989), Skerritt interpretou Drum Eatenton, marido de M'Lynn Eatenton, personagem de Sally Field.

Skerritt interpretou o marido de Shirley MacLaine no drama de balé "Momento de decisão", dirigido por Herbert Ross, e atuou ao lado de outra estrela em ascensão, Brad Pitt, no drama de época "Nada é para sempre", de 1992, dirigido por Robert Redford.

Entre outros filmes em que atuou, destacam-se "Ensina-me a viver" (1971), "Castelos de gelo " (1978), "Na hora da zona morta" (1983), "Poltergeist III" (1988), "Contacto" (1997), "Lágrimas do sol" (2003) e "Ted" (2012).

Na TV, Skerritt estrelou a série da CBS "Picket Fences" de 1992 a 1996, interpretando o xerife de uma cidade do Wisconsin e ganhando um Emmy de melhor ator em série dramática em 1993.

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