REDES SOCIAIS Ator de "Turma da Mônica" é ligado a perfil escatológico e causa espanto por livro sobre fezes Intérprete do personagem Zecão, Fernando Mais virou assunto nas redes; ator debochou de polêmica no Instagram

Intérprete do personagem Zecão no filme de Turma da Mônica, Fernando Mais virou assunto nas redes sociais. Um perfil de mídia social atribuído ao ator veio à tona na noite desta sexta-feira, 7, e provocou polêmica pelo conteúdo adulto explícito e escatológico. Com o nome Gustavo Scat, a página se concentra em fetiches com fezes e urina.

Com a repercussão, os termos "Turma da Mônica" e "Gustavo Scat" foram parar nos Trending Topics do Twitter como os assuntos mais assuntos do momento. Até o influenciador Felipe Neto se envolveu.

Em maio deste ano, Gustavo Scat publicou o livro "Quero Scat - O sexo com cocô, mijo e peidos", com mais de 500 páginas de relatos sobre práticas escatológicas.

Fernando Mais postou um stories no Instagram ironizando a controvérsia. Ele aparece de forma debochada comendo creme de chocolate. "Que nojo de comentários maldosos. O ser humano é uma merda", escreveu.

Depois, o ator gravou um vídeo dentro do banheiro e assumiu a autoria do livro "Quero scat". "Fico muito chateado das pessoas censurarem um livro que era o projeto da minha vida", disse.





A produtora de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica e personagem Zecão, ainda não se manifestou sobre a polêmica.

