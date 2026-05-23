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LUTO Ator de 'Virgin River' é encontrado morto no Canadá após dias desaparecido Polícia trata caso como homicídio; Stewart McLean estava desaparecido desde 15 de maio

O ator canadense Stewart McLean, conhecido por participações em séries como Virgin River, foi encontrado morto após dias desaparecido no Canadá. A informação foi confirmada pela polícia local nesta sexta-feira.

Segundo a Integrated Homicide Investigation Team, responsável pelo caso, os restos mortais do ator foram localizados na região de Lions Bay, na província da Colúmbia Britânica.

As autoridades já haviam transformado o desaparecimento em investigação de homicídio na quinta-feira, após a descoberta de evidências que indicavam que McLean poderia ter sido vítima de um crime.

O ator estava desaparecido desde 15 de maio e havia sido visto pela última vez em sua residência, também em Lions Bay.

Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre suspeitos, circunstâncias da morte ou possíveis motivações do crime.

A agência Lucas Talent, que representava o ator, publicou uma homenagem nas redes sociais lamentando a morte.

— É com grande tristeza que nos despedimos do nosso querido cliente, Stew McLean. Ele sempre foi um prazer de se trabalhar: dedicado, profissional, animado e infinitamente engraçado — afirmou a agência.

A nota ainda destacou o carinho demonstrado por profissionais da indústria audiovisual após a notícia.

— Muitos diretores de elenco enviaram condolências à família de Stew e à nossa agência. Todas as mensagens dizem a mesma coisa: ele era realmente uma grande pessoa e fará muita falta — completou.

Além de “Virgin River”, McLean também participou de produções como Arrow, Travelers, Beyond, Happy Face e Murder in a Small Town.



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