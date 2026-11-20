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CRIME Ator Depardieu e escritor Houellebecq são investigados na França por suposto estupro coletivo O ator, mundialmente conhecido por "Cyrano de Bergerac" e com mais de 200 filmes e séries de televisão em seu currículo, aguarda uma decisão

A polícia francesa investiga o renomado ator Gérard Depardieu e o escritor Michel Houellebecq por um caso de estupro coletivo e agressões sexuais, após uma denúncia apresentada por uma atriz no ano passado, por fatos ocorridos durante uma filmagem em 2018.

As acusações, reveladas pelo veículo investigativo francês Mediapart e confirmadas nesta sexta-feira (20) à AFP por fontes próximas ao caso, vieram à tona depois que, no início da semana, o famoso ator francês, de 77 anos, desistiu de recorrer de uma condenação por agredir sexualmente duas mulheres durante outra filmagem, aceitando a sentença.

O ator, mundialmente conhecido por "Cyrano de Bergerac" e com mais de 200 filmes e séries de televisão em seu currículo, aguarda uma decisão, prevista para a próxima semana, sobre se será julgado pelo estupro de outra atriz.

O novo caso diz respeito a uma denúncia apresentada em maio de 2025 contra Depardieu, Houellebecq, de 70 anos, e o diretor do filme durante o qual os fatos teriam ocorrido, Guillaume Nicloux, de 60 anos, segundo uma fonte próxima ao caso.

A investigação está sob responsabilidade da polícia judiciária de Paris, acrescentou outra fonte.

Os fatos denunciados remontam a 11 de dezembro de 2018, durante as filmagens de "Thalasso", nas quais Depardieu e Houellebecq interpretam a si mesmos em um centro de talassoterapia.

O Mediapart publicou detalhes da denúncia, confirmados à AFP por uma fonte próxima ao caso.

Segundo o veículo, uma atriz e bailarina de origem eslava denuncia um estupro coletivo e agressões sexuais ocorridos em 11 de dezembro de 2018, em Cabourg, na Normandia, norte da França, durante as filmagens de uma cena do longa-metragem "Thalasso".

Depardieu é acusado de estupro e agressões sexuais em grupo, enquanto Houellebecq é acusado de agressões sexuais e cumplicidade em estupro coletivo.

Nicloux, por sua vez, é acusado de cumplicidade em estupro e agressões sexuais em grupo, além de registrar imagens de caráter sexual que violam a intimidade.

"À força" e "de surpresa"

Alexandra (nome fictício) afirma que Depardieu a penetrou "à força" e "de surpresa" com os dedos, enquanto Houellebecq "imobilizava seu corpo".

A atriz, que na época tinha 32 anos, diz ter "rejeitado violentamente" Depardieu com a perna em duas ocasiões, mas que ele teria insistido, "introduzindo novamente o dedo" e "fazendo movimentos".

A denunciante também acusa Houellebecq de ter praticado sexo oral nela sem o seu consentimento.

Uma das advogadas da atriz, Carine Durrieu Diebolt, contatada pela AFP, não quis se pronunciar. Os advogados de Depardieu, Delphine Meillet e David-Olivier Kaminski, não responderam. Houellebecq, contatado por meio de sua editora, também não quis responder.

Depardieu, uma das figuras mais conhecidas do cinema francês, é o nome de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual no contexto da reação da indústria audiovisual francesa ao movimento #MeToo.

Houellebecq, que ganhou fama com "Partículas Elementares" no final da década de 1990 e conquistou o prestigiado Prêmio Goncourt em 2010 por "O Mapa e o Território", é um dos escritores franceses mais conhecidos internacionalmente e também um dos mais polêmicos.

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