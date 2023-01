A- A+

Homenagens Ator e diretor do filme 'Elvis' prestam homenagens a Lisa Marie Presley Austin Butler, que interpreta o rei do rock em cinebiografia, e Baz Luhrmann, que o dirigiu, comentaram a morte da filha do astro

O diretor de "Elvis", Baz Luhrmann, e o ator Austin Butler, que interpreta o músico no filme, fizeram homenagens a Lisa Marie Presley, que morreu na última quinta-feira, aos 54. Ela era a única filha do "rei do rock" e sofreu um ataque cardíaco.

“Meu coração está completamente partido por Riley, Finley, Harper e Priscilla (filhas e mãe de Priscila) pela trágica e inesperada perda de Lisa Marie", disse Austin à revista "Variety". "“Sou eternamente grato pelo tempo que tive a sorte de estar perto de sua luz brilhante e sempre apreciarei os momentos de silêncio que compartilhamos. Seu calor, seu amor e sua autenticidade sempre serão lembrados.”

Luhrmann fez um post no Instagram: "Ao longo do ano passado, toda a família do filme 'Elvis' e eu sentimos o privilégio do abraço gentil de Lisa Marie. Sua perda repentina e chocante devastou pessoas em todo o mundo. Sei que seus fãs em todos os lugares se juntam a mim para compartilhar orações de amor e apoio com sua mãe, Priscilla, e suas maravilhosas filhas Riley, Finley e Harper. Lisa Marie, sentiremos falta do seu calor, do seu sorriso, do seu amor."

Filha de um dos artistas mais célebres da história, Lisa Marie seguiu a carreira do pai. Ela lançou três álbuns. Na terça-feira, antevéspera da morte, Lisa celebrou a memória de Elvis durante a premiação do Globo de Ouro, dizendo que Austin Butler, que ganhou o prêmio de Melhor Atuação em Drama por “Elvis”, havia capturado perfeitamente a essência de seu pai.

