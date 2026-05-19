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Famosos Ator e humorista Luís Miranda passa por cirurgia às pressas Ainda se recuperando dos efeitos da anestesia, o ator tranquilizou os seguidores e destacou a importância da prevenção e dos exames médicos regulares

O ator e humorista Luís Miranda passou por uma cirurgia nesta segunda-feira, 18, em Salvador, na Bahia, após ser diagnosticado com duas hérnias, uma inguinal e outra umbilical. O artista, de 56 anos, foi internado no Hospital Aliança Star e utilizou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde logo após o procedimento.

Em vídeos publicados diretamente do quarto do hospital, Luís apareceu sorridente, acompanhado dos pais, e garantiu que a cirurgia ocorreu sem complicações. Ainda se recuperando dos efeitos da anestesia, o ator tranquilizou os seguidores e destacou a importância da prevenção e dos exames médicos regulares.

Inicialmente, o ator estava com uma hérnia inguinal, condição que ocorre quando parte do conteúdo abdominal atravessa uma área fragilizada da musculatura da virilha, causando dor, desconforto e, em muitos casos, um inchaço perceptível na região.

Mais tarde, o próprio Luís Miranda revelou nas redes sociais que também estava tratando uma hérnia umbilical. Segundo o ator, o quadro exigiu atenção médica imediata, mas foi resolvido com sucesso.

"Graças a Deus, deu tudo bem. A cirurgia foi um sucesso", afirmou o humorista ao aparecer deitado na cama do hospital.

Sentiu dores? Procure um médico

Mesmo durante a recuperação, Luís aproveitou o momento para fazer um alerta importante aos seguidores sobre os sinais do corpo e os cuidados com a saúde.

O ator reforçou a importância de realizar exames periódicos e procurar ajuda médica ao perceber qualquer sintoma incomum. "Sentiu sintomas, sentiu dores, procure um médico, se informe", aconselhou.

Ainda no vídeo, ele comentou que estava na chamada "fase tramal", fazendo referência ao medicamento Tramal, um analgésico opioide indicado para dores moderadas e intensas, frequentemente utilizado no pós-operatório.

Recuperação com apoio da família

Além das mensagens de carinho dos fãs, Luís Miranda contou com o apoio especial da família durante a internação. O ator surgiu acompanhado da mãe, conhecida em Salvador como Tia Lú, e brincou ao receber cuidados dela no hospital.

"Tem coisa mais maravilhosa do mundo do que ter denguinho no hospital?", disse o artista enquanto era alimentado pela mãe.

Tia Lú ainda mostrou o roupão personalizado com o nome do filho costurado, enquanto o pai do ator aparecia ao fundo, arrancando risadas do momento descontraído registrado pelo humorista.

Carreira marcada pela versatilidade

Conhecido por sua trajetória no humor e na dramaturgia, Luís Miranda construiu uma carreira consolidada na televisão, no teatro e no cinema. O artista ganhou projeção nacional em produções como Sob Nova Direção, A Grande Família, Zorra e Mister Brau.

Na dramaturgia, também chamou atenção ao interpretar Dorothy Benson na novela Geração Brasil, marcando sua estreia em novelas Mais recentemente, esteve no elenco da novela Êta Mundo Melhor!, exibida pela Globo até março deste ano.

Discreto em relação à vida pessoal, o ator assumiu publicamente sua homossexualidade em 2014, em entrevista à revista Contigo!, e desde então se tornou uma voz importante na representatividade LGBTQIA+ dentro da televisão brasileira.

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