Ator Fernando Fecchio, que fez parte dos Parlapatões, morre aos 45 anos; famosos lamentam
Fernando trabalhou em espetáculos como "A Geladeira", "Camino Real" e "17 X Nelson"
O ator e bailarino Fernando Fecchio, conhecido por atuar na companhia teatral paulistana Os Parlapatões, faleceu aos 45 anos. O grupo Parlapatões confirmou o falecimento nesta quinta-feira (23), além de prestar uma homenagem ao artista nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada pela família.
''Perdemos um Parlapatão que se jorrou e pulsou energia, dentro e fora de cena (...) Hoje nosso brinde, nosso evoé é para celebrar sua imensa alegria que fica aqui, sobre o palco, como aquele gole rápido seguido de uma gargalhada que fez você tomar conta de nós'', diz a legenda de comunicado no perfil dos Parlapatões.
Fernando Fecchio trabalhou em espetáculos como "A Geladeira" do franco-argentino Copi, "Camino Real" do norte-americano Tennessee Williams, e o primeiro "17 X Nelson" de Nelson Rodrigues. Na televisão, o ator participou da série ''Descolados'', da MTV, além de ter atuado no filme "A Comédia Divina" (2017), estrelado por Murilo Rosa e Monica Iozzi, baseado no conto "A Igreja do Diabo", de Machado de Assis.
Famosos prestaram homenagens ao ator nas redes sociais. ''Uma tristeza. Meus pêsames'', escreveu o ator Kiko Mascarenhas. ''Que você seja recebido com uma peça incrível, que você faça todos aí ficarem com a barriga doendo de tanto rir!'', expressou a atriz Estela Nunes. ''Sempre de repente, sempre no susto. Que ator e pessoa gigante. Que ele esteja sendo confortado e bem recebido nos céus'', disse Guta Ruiz.