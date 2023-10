Ator Gérard Depardieu nega acusações de estupros e agressões sexuais; entenda

A- A+

O ator francês Gérard Depardieu, investigado desde 2020 por estupro e agressão sexual contra uma atriz, repudiou, neste domingo (1º), as acusações contra ele e denunciou um "linchamento" realizado por um "tribunal midiático".

"Não posso mais consentir o que tenho ouvido e lido sobre mim nos últimos meses. Achava que não me importava, mas não. Tudo está me afetando", escreveu o ator, de 74 anos, em carta aberta, publicada no jornal Le Figaro.

O texto, em tom de poema, é a primeira reação do astro do cinema francês desde que vieram à tona 13 novos testemunhos contra ele em abril, publicados pelo veículo investigativo Mediapart.

Nele, o ator ressalta que não é "nem um estuprador, nem um predador" e denuncia o "linchamento" de um "tribunal midiático".

"Jamais abusei de uma mulher", insiste Depardieu no texto, no qual faz alusão, sem citá-la, a Charlotte Arnould, a atriz que o denunciou por dois estupros em 2018.

"Uma mulher veio à minha casa pela primeira vez, com passo apressado, e subiu ao meu quarto por vontade própria. Agora, diz que foi estuprada", afirma. "Entre nós nunca houve nem coação, nem violência, nem protestos", garante.

"Se ela estava possuída por algo, era por ela mesma, não por mim", prossegue. Depardieu foi indiciado em 16 de dezembro de 2020 por "estupros" e "agressões sexuais", após ser uma denúncia de dois estupros, feita pela atriz em agosto de 2018.

