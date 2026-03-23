Ter, 24 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Luto

Ator Gerson Brenner morre aos 66 anos

Reportar Erro
Gerson Brenner, atorGerson Brenner, ator - Foto: Reprodução/Instagram

Conhecido por papéis românticos na teledramaturgia brasileira durante a década de 90, o ator Gerson Brenner morreu nesta segunda-feira (23), aos 66 anos. 

Segundo o g1, a morte foi em consequência de falência múltipla dos órgãos. 

O ator ficou conhecido por papéis de galã nas novelas "Rainha da Sucata" (no ar atualmente no Vale a Pena Ver de Novo), "Corpo Dourado" e "Deus nos Acuda". 

Gerson Brenner morreu em São Paulo e teve sua morte confirmada pela família durante a noite desta segunda. 

Em 1998, o artista foi atingido por um tiro na cabeça durante um assalto. Gerson Brenner chegou a ficar em coma profundo no início de sua hospitalização.

A partir daí, ele passou a viver com muitas sequelas. A violência acabou interrompendo sua carreira. 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter