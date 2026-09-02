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LUTO Ator Gracindo Jr. morre no Rio aos 83 anos Filho de Paulo Gracindo, ator também consagrado, o diretor participou da inauguração da TV Globo

O ator e diretor Gracindo Jr. morreu na manhã desta quarta-feira (2), aos 83 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. Com mais de cinco décadas de trajetória artística, ele construiu uma carreira que passou pelo teatro, pela televisão, pelo rádio e pelo cinema. A informação sobre a morte foi confirmada por seu filho, Pedro Gracindo, ao g1. A causa do falecimento não foi divulgada até o momento.

Nascido no Rio de Janeiro em 21 de maio de 1943, Epaminondas Xavier Gracindo é filho do também consagrado ator Paulo Gracindo (1911-1995), seguindo os passos do pai e se tornando um dos nomes de sua geração nas artes cênicas brasileiras.

O artista esteve entre os nomes que participaram da inauguração da TV Globo, em 1965. “Eu entrei no início da TV Globo. Ela estreia em abril de 1965, mas em dezembro de 1964 eu já estava contratado”, afirmou ele em entrevista ao Memória Globo.

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