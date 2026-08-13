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Artistas Ator indiano é investigado após aparecer abraçado a gibão ameaçado de extinção em vídeo Departamento Florestal de Tamil Nadu apura origem do animal e se transferência entre estados e posse cumpriram exigências legais; vídeo foi apagado horas após publicação

O ator indiano Vikram, estrela do cinema tâmil, é alvo de uma investigação do Departamento Florestal de Tamil Nadu após publicar no Instagram um vídeo em que aparece abraçando e brincando com um gibão-de-mãos-brancas, espécie ameaçada de extinção. A publicação foi feita na segunda-feira e apagada poucas horas depois.

As autoridades investigam como o animal chegou a uma residência particular, qual é sua origem e se as regras legais para posse e transferência foram cumpridas. Até o momento, não há conclusão de que o gibão tenha sido traficado, de que Vikram seja seu proprietário ou de que o ator tenha participado da entrada do animal na Índia.

Segundo as autoridades, o gibão mostrado no vídeo estava na casa de um parente de Vikram, em Chennai, capital de Tamil Nadu. O ator ainda não se manifestou sobre a controvérsia. Seu assessor de imprensa, Yuvaraj, disse à BBC Tamil que a imprensa será informada caso Vikram faça uma declaração.

A reel shared by actor Vikram featuring an exotic monkey has triggered a wildlife inquiry. Authorities are reportedly examining the animal’s origins and possible links to wildlife trafficking. pic.twitter.com/Qz56bvJfIg — OTT Trackers (@OTT_Trackers) August 12, 2026

Investigação rastreia trajetória do gibão

Rakesh Kumar Dogra, principal responsável pela proteção da fauna silvestre de Tamil Nadu, afirmou à BBC Tamil que a legislação permite que pessoas mantenham um gibão-de-mãos-brancas desde que tenham as licenças e a documentação exigidas.

"Está em andamento uma investigação sobre a origem do gibão-de-mãos-brancas. Só então poderemos dizer se ele foi trazido ilegalmente", afirmou Dogra.

O responsável também explicou que a importação de animais exóticos exige documentos específicos.

"Para importar animais exóticos, é necessário apresentar uma licença da DGFT [Diretoria-Geral de Comércio Exterior] e um certificado de não objeção e, depois, um certificado do responsável pela conservação da fauna", declarou.

Depois que o vídeo se espalhou pela internet, as autoridades seguiram informações que levaram a uma trajetória de mais de 2 mil quilômetros, até o estado de Manipur, no nordeste da Índia.

Um alto funcionário do Departamento Florestal de Tamil Nadu, que falou à BBC Tamil sob condição de anonimato, afirmou que os investigadores descobriram que o animal fazia parte de um grupo de oito gibões-de-mãos-brancas: quatro machos e quatro fêmeas.

Os oito animais haviam sido declarados em 2020 no portal PARIVESH por um homem de Manipur. A plataforma é utilizada na Índia para registrar animais exóticos e obter autorizações relacionadas ao meio ambiente, às florestas e à fauna silvestre. De acordo com os registros, a Malásia aparecia como país de origem dos animais.

Transferências entre estados

Os registros citados pelo funcionário indicam que, em 5 de junho deste ano, três dos gibões — um macho e duas fêmeas — foram transferidos de Manipur para uma pessoa em Perundurai, no distrito de Erode, em Tamil Nadu. O objetivo informado para a transferência era a adoção.

Segundo o funcionário, porém, os investigadores ainda não encontraram documentação que demonstre que havia sido obtida a autorização do principal responsável pela proteção da fauna silvestre de Tamil Nadu para que os animais fossem levados ao estado.

Depois, em 5 de agosto, um macho e uma fêmea foram transferidos de Perundurai para um parente de Vikram em Chennai. Essa movimentação foi identificada durante a investigação do Departamento Florestal.

Os investigadores ainda tentam estabelecer a origem exata dos gibões e verificar se a documentação exigida estava regular em cada etapa da trajetória dos animais. Entre os pontos analisados estão as regras relacionadas à movimentação internacional de animais, à posse de espécies protegidas pela CITES e às transferências dos gibões dentro da Índia.

Gibão-de-mãos-brancas é espécie protegida

O gibão-de-mãos-brancas é um pequeno primata nativo do Sudeste Asiático. O animal pode ter pelos loiros ou castanho-escuros e apresenta um anel característico de pelos brancos ao redor do rosto. A espécie vive em florestas tropicais e costuma formar pequenos grupos familiares.

Os gibões-de-mãos-brancas são encontrados em partes do Sudeste Asiático, incluindo Tailândia, Mianmar e Malásia. A espécie é classificada como ameaçada de extinção. Entre as principais ameaças estão a perda de habitat, a caça e o comércio ilegal de animais de estimação.

Os gibões-de-mãos-brancas também são protegidos pela CITES, acordo internacional que restringe rigorosamente o comércio de espécies ameaçadas de extinção. A Índia incorporou à sua legislação de proteção da fauna as medidas destinadas às espécies listadas pelo acordo.

Pessoas que mantêm esses animais precisam registrá-los junto às autoridades responsáveis pela fauna silvestre e obedecer às regras que regulamentam a posse e a transferência. Por isso, a investigação busca verificar se os documentos e as autorizações exigidos foram obtidos nas diferentes etapas da movimentação dos gibões.

Autoridades apuram possível entrada irregular na Índia

Ativistas de proteção da fauna silvestre também questionaram como os gibões entraram originalmente na Índia. Manipur faz fronteira com Mianmar, e o nordeste do país foi apontado como uma rota utilizada para o comércio ilegal de animais silvestres exóticos.

As autoridades, contudo, não concluíram que os gibões envolvidos neste caso tenham sido traficados. A investigação ainda busca esclarecer a origem dos animais e a regularidade da documentação.

O Wildlife Crime Control Bureau (WCCB), agência federal indiana responsável por investigar crimes organizados contra a fauna silvestre, também passou a participar da apuração. Thenmozhi, vice-diretora da Zona Sul do WCCB, disse à BBC Tamil que o órgão escreveu às autoridades responsáveis pela fauna silvestre em Chennai para que os documentos fossem verificados e fossem tomadas as medidas cabíveis.

"O gibão-de-mãos-brancas é classificado como uma espécie protegida por este acordo. Eles só devem ser tratados como animais protegidos", afirmou Thenmozhi, referindo-se à CITES.

O WCCB informou que novas medidas dependerão do que for encontrado pelas autoridades durante a investigação.

Comércio ilegal de animais exóticos

O caso ocorre em meio à preocupação das autoridades indianas com o comércio ilegal de animais exóticos destinados à Índia. Nos últimos anos, autoridades alfandegárias interceptaram repetidamente passageiros que chegavam do Sudeste Asiático transportando répteis, aves e primatas vivos escondidos na bagagem.

Em julho de 2025, mais de 350 animais exóticos provenientes de Bangkok foram apreendidos nos aeroportos de Mumbai e Pune durante um período de dois meses. Gibões também apareceram em apreensões. Em novembro, agentes da alfândega em Bengaluru encontraram um gibão entre animais exóticos transportados por passageiros que chegavam de Bangkok.

Chennai também registrou casos desse tipo. Em fevereiro deste ano, agentes da alfândega apreenderam 31 animais exóticos de um passageiro que chegava de Bangkok. Entre os animais estavam tartarugas, iguanas e cobras.

Vikram é um ator premiado de Tamil Nadu, no sul da Índia. Seu nome verdadeiro é Kennedy John Victor, e ele é considerado um dos principais nomes do cinema tâmil, indústria cinematográfica indiana de língua tâmil. Com mais de três décadas de carreira, é conhecido por interpretar personagens pouco convencionais e assumir papéis que exigem esforço físico.

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