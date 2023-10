Ator israelense, Lior Raz se junta a voluntários em meio a bombardeios: 'Sem medo'

A- A+

O ator israelense Lior Raz — conhecido por produções de sucesso mundial, como o filme "Operação final" (2018) e as séries "Fauda" (2015) e "Fantasmas de Beirute" (2023) — se juntou a um grupo de voluntários em meio aos bombardeios no sul do país, em guerra contra o Hamas, grupo extremista da Palestina. Ele está acompanhado de Yohanan Plesner, presidente do Instituto de Democracia de Israel, e do jornalista Avi Yissascharov.

"Rumei para o sul para me juntar a centenas de corajosos 'irmãos de armas', voluntários que trabalham incansavelmente para ajudar a população no sul de Israel", contou ele, por meio de um post no Instagram.

"Fomos enviados à cidade bombardeada de Sderot para resgatar duas famílias. Sem medo!", relatou o ator, reproduzindo um vídeo em que ele aparece ao lado de um colega, protegendo-se dos bombardeios atrás de um muro.

Veja vídeo:

Admiradores e seguidores de Lior Raz prestam apoio ao ator. "Fique seguro, herói", escreveu a atriz Carol Castro. "Um herói real", comentou outra pessoa, por meio do Instagram. A atriz Giovanna Antonelli também se solidarizou com o colega, deixando um emoji com um semblante triste.

Veja também

Sidney Rocha fala sobre "O Inferno das Repetições", seu novo livro: "meu romance mais 'mental'"