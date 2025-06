Ator Jonathan Joss, de "Parks and Recreation", é morto a tiros por vizinho, diz polícia

A- A+

O ator Jonathan Joss, de 59 anos, foi baleado e morto por um vizinho na noite de domingo durante uma discussão em San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos, disseram as autoridades. Joss dublou John Redcorn em "King of the Hill" e também apareceu em "Parks and Recreation", "Ray Donovan" e "Tulsa King".

O vizinho, identificado pelos investigadores como Sigfredo Ceja Alvarez, de 56 anos, foi preso logo após a briga e acusado de homicídio, informou o Departamento de Polícia de San Antonio na segunda-feira.

A polícia não informou o que levou à discussão, que aconteceu por volta das 19h, em San Antonio. Mas, em uma publicação na página de Joss no Facebook na segunda-feira, seu marido, Tristan Kern de Gonzales, descreveu o tiroteio como um crime de ódio e disse que os dois foram assediados repetidamente por serem gays. Ele escreveu que o ataque se deu quando eles voltaram a uma casa de Joss para buscar correspondência. Segundo ele, essa casa havia sido incendiada após ameaças.

"Ele começou a gritar insultos homofóbicos violentos contra nós", escreveu ele em um comunicado. "Então, levantou uma arma do colo e atirou."

Kern de Gonzales disse que ele e Joss já haviam denunciado o assédio diversas vezes às autoridades no passado, mas que ele havia continuado. Um porta-voz da polícia contestou o relato de Kern de Gonzales sobre o que teria motivado o ataque.

“Nossa investigação não encontrou nenhuma evidência que indique que o assassinato do Sr. Joss esteja relacionado à sua orientação sexual”, disse o porta-voz em um comunicado. “Levamos essas alegações muito a sério e revisamos cuidadosamente todas as informações disponíveis. Caso novas evidências venham à tona, acusaremos o suspeito de acordo.”

Quando os policiais chegaram, encontraram Joss perto da rua e tentaram salvá-lo, informou o Departamento de Polícia. Os paramédicos o declararam morto ao chegarem. Ainda não há informações sobre quantos tiros atingiram Joss.

O ator, que era descendente de apaches e comanches, frequentemente interpretou papéis de nativos americanos durante sua carreira de ator de quase três décadas. Seu personagem mais famoso foi o de John Redcorn, na série animada "King of the Hill", um massagista nativo americano e curandeiro da Nova Era que mantém um longo caso com Nancy Hicks-Gribble, que culmina em um bebê. Ele apareceu em 34 episódios da série de 1997 a 2009, de acordo com o IMDb, o banco de dados de entretenimento. Joss estava programado para retornar ao papel na próxima temporada da série, informou a Variety, que estreará no Hulu em agosto.

De 2011 a 2015, Joss apareceu em cinco episódios da sitcom da NBC "Parks and Recreation", como o chefe nativo americano Ken Hotate. Joss também desempenhou papéis menores no filme "Bravura Indômita" e nas séries de televisão "Walker, Texas Ranger" e "Friday Night Lights".

Em janeiro deste ano, Joss perdeu sua casa de décadas em San Antonio e um cachorro em um incêndio, informou a emissora de televisão KSAT. Na época, ele disse à emissora que sua casa não tinha eletricidade nem gás porque havia sido vandalizada e que ele poderia ter deixado algo ligado que causou o incêndio. Ele disse que não tinha emprego.

Um fã em San Antonio criou uma página no GoFundMe para arrecadar dinheiro para Joss após o incêndio, que começou a receber novas doações após a morte de Joss.

Joss cresceu em San Antonio e se formou em Belas Artes pela Universidade Our Lady of the Lake, de acordo com um perfil no site da instituição.

