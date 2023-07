Ator José Dumont é condenado sob acusação de armazenar pornografia infantil

A- A+

A juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-Rio), decretou a condenação do ator José Dumont por armazenamento de fotografias e vídeos com conteúdo de pornografia infantil, informa o colunista Ancelmo Gois, de O Globo.



As cenas de pornografia encontradas com o ator envolviam crianças e adolescentes. Em razão de ter mais de 70 anos, o ator teve sua pena inicial de um ano e dois meses atenuada: foi condenado a um ano de reclusão no regime aberto.

Entenda o caso

José Dumont foi preso preventivamente pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, em 2022, alvo de investigação por estupro de vulnerável. O ator havia sido preso em flagrante, no dia 15 de setembro, por armazenar material pornográfico infanto-juvenil.



A operação encontrou mais de 240 arquivos entre imagens e vídeos de pornografia infantil. Após ordem judicial, o ator foi solto no Dia das Crianças e ficou sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

