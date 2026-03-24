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CELEBRIDADES Ator Jude Law tem mais 6 filhos além da enteada de Jorginho Ada Law, de 11 anos, acabou no centro de uma polêmica neste fim de semana envolvendo o jogador do Flamengo Jorginho e a cantora Chappell Roan

Em meio ao burburinho no último fim de semana, que envolveu o mundo da música e do futebol, um nome do cinema também veio à tona, embora de maneira bem indireta.



O assunto que ganhou as redes sociais foi a partir de uma publicação do jogador do Flamengo Jorge Luiz Frello Filho, o Jorginho, em que relatou que a enteada, Ada Law, de 11 anos, foi destratada pela cantora Chappell Roan e sua equipe.



A artista estava de passagem pelo Brasil para se apresentar no Lollapalooza no domingo. E um nome surgiu à medida que o caso ganhava dimensão, o do ator Jude Law, isto porque ele é pai da menina.

A cantora negou responsabilidade direta pelo episódio e afirmou não ter presenciado a situação. Em vídeo publicado no Instagram, declarou que o segurança citado não fazia parte de sua equipe e lamentou o ocorrido. O caso ganhou repercussão internacional.

Além de Ada, Jude é pai de mais seis filhos.

O crescimento da família Law começou a partir do relacionamento com a atriz inglesa Sadie Frost, com quem Jude Law começou um romance, na época ele com 19 anos e ela com 24. O relacionamento dos dois chegou ao fim de 2003.





Rafferty, de 29 anos, primeiro começou a carreira como modelo e, mais tarde, se dedicou à atuação. Seu primeiro trabalho na frente das câmeras, na verdade, foi com um celular, no curta-metragem "The Hat", produzido durante as restrições da pandemia da Covid-19, em que ele atuou ao lado do pai. Outros trabalhos vieram em seguida, como em "Twist", uma releitura moderna do conto de Charles Dickens, e na série de streaming "Masters of the Air".

A irmã Iris, de 25 anos, também seguiu seu curso na atuação e na moda. Tendo como madrinha Kate Moss, nas passarelas fez trabalhos para campanhas de marcas como Marc Jacobs, Stella McCartney e Versace. Na atuação, sua estreia foi na minissérie "Pistol".

O caçula do primeiro casamento de Jude Law, Rudy, de 23 anos, seguiu na atuação tendo passado por produções como "Dotty", um curta-metragem de 2013 em que atuou ao lado de sua mãe, e em "Into the Pass", produção 10 anos mais tarde.

Entre idas e vindas de relacionamentos com a atriz e produtora Sienna Miller, Jude Law se relacionou com a modelo Samantha Burke. O casal ficou junto por pouco tempo, mas o suficiente para Sophia nascer em 2009. Hoje, aos 16 anos, a jovem vive uma vida privada longe dos holofotes com sua mãe.

O anúncio da gravidez do quinto filho veio em 2014, com a aspirante a atriz e cantora Catherine Harding, com quem o ator teve um breve relacionamento enquanto filmava na República Tcheca. Ada nasceu em 2015. Quatro anos depois, Catherine começou a namorar o jogador de futebol Jorginho, que resultou em casamento no ano seguinte. Eles tiveram o filho Jax, hoje com 4 anos.

A família Law continuou crescendo. Jude começou um relacionamento com a psicóloga Phillipa, hoje com 39 anos, em 2015. Eles ficaram noivos e casaram em 2019. O primeiro filho do casal (sexto do ator) nasceu no ano seguinte. Eles tiveram mais um filho juntos três anos depois. Os dois não tiveram os nomes ou sexos divulgados desde o nascimento.

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