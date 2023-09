Ator Kayky Brito é atropelado e se encontra hospitalizado em estado grave

A- A+

O ator Kayky Brito, 34 anos, está hospitalizado em estado grave após ter sido atropelado na madrugada deste sábado (2) no Rio de Janeiro.



O atropelamento aconteceu na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Ele foi levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade, e, segundo a secretaria municipal de Saúde, o estado dele é considerado grave.



"Policiais militares do 31ºBPM foram acionados para a Av. Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para verificar uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, as equipes constataram que ocorreu um atropelamento envolvendo um carro. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Miguel Couto pelo Corpo de Bombeiros. O motorista foi conduzido à 16ªDP e ao IML para realizar o exame de alcoolemia, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica", informou a Polícia Militar.



Irmão da também atriz Sthefany Brito, o ator tem inúmeras novelas em seu currículo, assim como trabalhos no cinema e no teatro. Ainda criança, estreou nos palcos, na peça "Marcelo Marmelo Martelo". Em 2000, fez sua primeira aparição na TV, na novela "Chiquititas", mas ficou mais conhecido ao interpretar Zeca, em "O beijo do vampiro".

Ao longo da carreira, interpretou personagens inesquecíveis, como a Bernardete, de "Chocolate com pimenta", a adolescente que descobre ser menino ao longo da trama, e o Xongas, de "Sete pecados". Seu último trabalho na TV até o momento foi em "Gênesis", na RecordTV.

