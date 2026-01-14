Ator Kiefer Sutherland detido por suposta agressão a motorista
O ator de 59 anos foi libertado algumas horas depois após pagar fiança de 50 mil dólares
O ator Kiefer Sutherland, conhecido pela série de televisão "24 Horas", foi preso na segunda-feira sob suspeita de agredir um motorista de veículo de transporte por aplicativo, informou a polícia de Los Angeles.
O britânico-canadense foi detido depois que agentes responderam a uma chamada em Hollywood pouco após a meia-noite.
"O suspeito, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, entrou no veículo de viagens compartilhadas, agrediu fisicamente o motorista (a vítima) e fez ameaças criminosas", disse a polícia em comunicado.
Leia também
• Ex-funcionárias acusam Julio Iglesias de assédio sexual e abuso de poder em residências no Caribe
• Ator de "High School Musical" é preso por posse de pornografia infantil nos EUA
• Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, está em reabilitação após ser encontrado nas ruas
O ator de 59 anos foi libertado algumas horas depois após pagar fiança de 50 mil dólares (268 mil reais na cotação atual), segundo a polícia.
Os representantes de Sutherland não responderam de imediato aos pedidos de comentário da AFP.
Sutherland interpretou o agente Jack Bauer na bem-sucedida série de televisão "24 Horas", exibida entre 2001 e 2010.
No cinema, é lembrado por seus papéis em "Os Garotos Perdidos" (1987), "Conta Comigo" (1986) e "Os Três Mosqueteiros" (1993).
Kiefer é filho do também ator Donald Sutherland, falecido em 2024.