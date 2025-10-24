A- A+

ACIDENTE Ator Lucas Leto sofre acidente de carro no Rio de Janeiro: ''foi uma coisa meio assustadora'' Impacto da batida quebrou o vidro traseiro do carro e os estilhaços atingiram Lucas

O ator Lucas Leto, participante do quadro Dança dos Famosos, sofreu um acidente de carro na noite dessa quinta-feira, 23. O caso aconteceu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando o veículo em que ele estava foi atingido por uma moto.

Ao Estadão, a assessoria de Lucas confirmou a informação e explicou que, "na verdade, foi um incidente"."Nós já estávamos parando quando uma moto bateu na gente e voou por cima do carro. Foi uma coisa meio assustadora, mas ficou tudo bem", detalhou a equipe.

Com o impacto da batida, o vidro traseiro do carro quebrou e os estilhaços atingiram Lucas, que estava no assento de trás do veículo. Apesar do susto, ele não se feriu.

O motociclista, segundo a assessoria do ator, foi prontamente atendido pelo Corpo de Bombeiros. "Não temos mais notícias sobre ele, mas entende-se que está tudo bem", informou.

Até o momento da publicação, Lucas não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. A equipe do artista agradeceu a preocupação do público.

Veja também