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Saúde Ator Lucas Malvacini é hospitalizado após ataque de ácaros em viagem pela Indonésia Também modelo foi atacado depois de se sentar em uma cadeira, produzida com tranças de palha, em restaurante

Durante uma viagem pela Indonésia, o ator Lucas Malvacini sofreu um ataque de ácaros depois de se sentar em uma cadeira, produzida com tranças de palha, em um restaurante.

Em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira (23), ele mostrou como ficaram as suas pernas ao ter contato com os artrópodes — vermelhas, neste caso.

O também modelo precisou de atendimento médico e foi hospitalizado, em Bali, uma das ilhas mais conhecidas do país.

“Esses bichinhos vivem na palha. Estava em um restaurante cuja cadeira era de tranças de palha e fui devorado por eles”, descreveu o ator, que esteve em produções como “Amor à vida” (2013) e no seriado “Vai que cola”.

Ao descrever os sintomas, o ator afirmou estar com inflamação, urticária e uma “coceira absurda”. Na clínica onde foi atendido, Malvacini disse ter recebido injeção. “Tomei um soro na veia aqui com corticoide e mais umas medicações”, contou.

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