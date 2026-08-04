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CRIME Ator Marco Furlan é preso sob suspeita de estupro de criança no interior de São Paulo Prisão ocorreu após convidados de uma festa acionarem a polícia; investigação segue em sigilo por envolver uma vítima de cinco anos

O ator Marco Furlan foi preso em flagrante na madrugada de segunda (3), em Pindamonhangaba, no interior paulista, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos.

A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

De acordo com a Polícia Militar, o caso veio à tona durante uma festa de aniversário realizada no imóvel. Conforme relato da mãe da criança aos policiais, ela entrou no quarto onde o filho dormia após ouvir o choro do menino e encontrou o ator sem roupas ao lado da vítima.

Pessoas que participavam da comemoração impediram que o suspeito deixasse o local até a chegada da equipe policial. A criança recebeu atendimento médico acompanhada da mãe e, posteriormente, foi encaminhada ao 1º Distrito Policial para os procedimentos legais.

Em nota, a SSP-SP informou que Marco Furlan foi autuado por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça. A pasta ressaltou que não divulgará outros detalhes do inquérito em razão de o processo envolver uma vítima menor de idade.

Segundo O Globo, a Polícia Civil solicitou autorização judicial para recolher celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos pertencentes ao ator. A medida busca identificar possíveis elementos que possam auxiliar na investigação, que corre sob segredo de Justiça.

Marco Furlan integrou o elenco da série Aline, exibida pela TV Globo entre 2009 e 2011, ao lado de Maria Flor e Pedro Neschling. Além da produção televisiva, também participou de campanhas publicitárias e de filmes para televisão.

Até o momento, o ator não constituiu defesa. Não há manifestação pública de representantes de Marco Furlan sobre as acusações.



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