O ator Maurício Silveira, de 48 anos, morreu no sábado em decorrência de complicações após uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. Ele estava internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela família em uma publicação no Instagram do artista.

Maurício passou pela cirurgia e, devido a uma infecção, foi colocado em coma induzido. O velório será realizado neste domingo, às 9h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

Na TV, o ator participou de novelas como Cobras & Lagartos e Insensato Coração, na TV Globo, e também de produções da Record, como a novela Balacobaco e a série Reis.

