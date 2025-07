Ator Mauricio Silveira passa por complicação em cirurgia e entra em coma

Mauricio Silveira, ator da Globo conhecido pelos trabalhos em "Cobras & Lagartos", "Faça Sua História" e "Insensato Coração", descobriu um câncer no intestino e na cirurgia para a remoção do tumor passou por complicações e foi posto em coma induzido. A informação veio em nota pelo seu instagram.

O texto, compartilhado pela sua família, agradece o carinho que vem recebendo e explica com detalhes a situação. Confira:

" Aproveitamos também para compartilhar informações atualizadas sobre o estado de saúde do Mauricio. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica, Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa"