Ator Michael Madsen, de "Cães de Aluguel" e "Kill Bill", morre aos 67 anos

O ator Michael Madsen – que participou dos filmes “Cães de Aluguel” e “Kill Bill”, de Quentin Tarantino – foi encontrado morto, em sua casa, nesta quinta (3), aos 67 anos, por autoridades de Malibu, na Califórnia (EUA).

O corpo do ator foi encontrado na manhã desta quinta, após uma chamada dos seus vizinhos para o 911, serviço de emergência dos Estados Unidos.

Os agentes de Michael Madsen confirmam que o ator teve uma parada cardíaca. A polícia de Los Angeles, que iniciou as investigações, descarta a hipótese de crime.

"Nos últimos dois anos, Michael Madsen tem feito um trabalho incrível com filmes independentes, incluindo os próximos longas-metragens Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives, e estava realmente ansioso por este próximo capítulo de sua vida", diz a nota assinada por Susan Ferris e Ron Smith, agentes do ator.

Outra nota também foi emitida por Liz Rodriguez, assessora de imprensa de Madsen:

"Michael também estava se preparando para lançar um novo livro chamado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems. Michael Madsen foi um dos atores mais icônicos de Hollywood, que fará muita falta".

Michael Madsen

Com mais de 40 anos de carreira, Michael Madsen atuou, especialmente, em longas do diretor e roteirista Quentin Tarantino, como “Cães de Aluguel”, “Kill Bill Vol. 1” e “Kill Bill Vol. 2”, “Os Oito Odiados”, “Era Uma Vez em... Hollywood”.

O ator também esteve no elenco de outras produções de destaque, como “Jogos de Guerra”, “A Experiência”, “Sin City”, “Thelma & Louise” e “Donnie Brasco”.

Além do cinema, participou de projetos em televisão, dublagem de jogos e, na literatura, publicando livros de poesia.

Madsen estava casado com DeAnna Morgan e era pai de seis filhos, entre eles, o também ator Christian Madsen, dos filmes “Palo Alto” e “Divergente”.



