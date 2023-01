Ator Murilo Cezar seria affair de Key Alves fora da casa

A- A+

O ator do SBT, da novela "Poliana Moça", Murilo Cézar, é o affair da jogadora de vôlei e confinada do BBB23, Key Alves.

A revelação foi feita pela própria sister, em conversa com Bruno e outros brothers da casa.



"Eu apaixonei nesse homem", contou Key, entusiasmada pelo romance que manteve com o ator no fim do ano em Jericoacoara, no Ceará.





Ainda de acordo com Key Alves, quando sair do reality se ele estiver solteiro, ela vai namorá-lo. "Se eu sair daqui e ele estiver solteiro, em nome de Jesus, eu namoro esse homem".

