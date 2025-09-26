A- A+

Prisão Ator Noel Clarke, ex-astro de Doctor Who, é preso em Londres Clarke já havia perdido processo por difamação contra o The Guardian após acusações de má conduta sexual feitas por mais de 20 mulheres

O ator Noel Clarke, conhecido por sua participação em Doctor Who, foi preso em casa em Kensington, Londres, na última quinta-feira (25). Na operação, os agentes saíram carregando caixas contendo documentos e equipamentos eletrônicos. O ator, de 49 anos, chegou a ser interrogado sob custódia, mas foi posteriormente liberado.

Segundo o The Guardian, a investigação sobre Clarke teve início em 1º de setembro deste ano e está sendo conduzida pelo comando central especializado em crimes. Até o momento, os motivos da prisão não foram revelados.

No mês passado, Clarke perdeu um processo por difamação contra o The Guardian. O ator havia acionado o jornal britânico por conta de reportagens publicadas entre 2021 e 2022, nas quais mais de 20 mulheres relataram má conduta sexual atribuída a ele. O tribunal, no entanto, considerou que o veículo atuou dentro do interesse público e que as matérias estavam amparadas por evidências suficientes.



Durante o julgamento, a juíza Steyn afirmou que Clarke não se mostrou uma testemunha confiável, rejeitando as alegações de que teria sido vítima de uma conspiração. O The Guardian apresentou depoimentos de quase 30 pessoas, sendo que 26 delas deram declarações presenciais ao tribunal. O material reforçou a linha de defesa do jornal, que insistiu na veracidade das denúncias.

Clarke construiu uma carreira de destaque no cinema e na televisão britânica. Além de atuar em Doctor Who, esteve presente em produções como Star Trek: Além da Escuridão e SAS: A Ascensão do Cisne Negro. Como roteirista e produtor, ganhou notoriedade pela trilogia Kidulthood, Adulthood e Brotherhood, além do drama policial Bulletproof.

Em 2009, Clarke recebeu o prêmio de Estrela em Ascensão no Bafta Film Awards e, anos depois, foi homenageado por sua contribuição ao cinema britânico. No entanto, quando as denúncias de má conduta vieram à tona em 2021, tanto o prêmio quanto sua filiação ao Bafta foram suspensos.

