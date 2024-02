A- A+

celebridades Ator Orlando Caldeira é retirado do coma após sofrer acidente em Salvador A atualização sobre o estado de saúde do artista veio por meio de Bruno Guimarães, um amigo próximo

Após um grave acidente de trânsito na madrugada de domingo, 11, em Salvador, o ator, diretor e produtor Orlando Caldeira, foi retirado do coma induzido em que se encontrava.



A atualização sobre o estado de saúde do artista veio por meio de Bruno Guimarães, um amigo próximo, que compartilhou a notícia em suas redes sociais nesta quarta-feira, 14. Caldeira está internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

"[Orlando Caldeira] foi extubado e acordou do coma. Ainda está bastante sonolento, mas já apresenta um grau de consciência muito bom para este momento", compartilhou o amigo, que também fez um apelo por mais orações e energias positivas para o ator. "Vencemos uma etapa importante, mas ele ainda tem um caminho a ser percorrido até a sua plena recuperação. Por favor, continuemos nessa corrente de amor", escreveu.

Conhecido pela atuação na novela Vai na Fé, da Rede Globo, onde deu vida ao personagem Anthony, um fofoqueiro que contribui com momentos de leveza e humor à trama, Orlando Caldeira sofreu um acidente de trânsito na madrugada deste domingo, 11. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

Segundo o órgão, o ator deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) no domingo. A Sesab ainda informou que o artista está recebendo "todos os cuidados necessários" e que os boletins médicos serão divulgados exclusivamente aos familiares.

Antes do acidente, Orlando Caldeira havia expressado sua empolgação em participar do carnaval de Salvador, planejando seguir Margareth Menezes no circuito Barra-Ondina, uma tradicional celebração que ele documentou em suas redes sociais.

Veja também

celebridades Após polêmica, humorista se desculpa e diz que não quis chamar Paolla Oliveira de obesa