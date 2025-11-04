A- A+

ROBERTO CARLOS Ator pernambucano Victor Medeiros é escolhido para viver Roberto Carlos no cinema Filme começa a ser gravado em 2026 com direção de Maurício Farias

O ator pernambucano Victor Medeiros foi o nome escolhido para interpretar ninguém menos que o Rei Roberto Carlos em sua cinebiografia, que contará com direção de Maurício Farias, de acordo com Anna Luísa Santiago, da coluna Play, de O Globo, após seus testes serem muito bem avaliados.

O longa-metragem tem as gravações previstas para começar em 2026 e tem roteiro de Patrícia Andrade.

Segundo a colunista, o ator fez uma participação rápida na novela teen “Malhação: toda forma de amar”, temporada de 2019, e, mais recentemente, viveu um papel central no musical “Um grande encontro”.

O filme do rei

A cinebiografia sobre Roberto Carlos pretende começar pelo acidente sofrido pelo cantor, que foi atropelado por um trem, o que provocou a perda da perna direita, em 1947.

A trama segue até os anos 1970, quando Roberto Carlos fez o seu primeiro grande show no Canecão, sob direção de Miele e Ronaldo Bôscoli.

O escolhido

O primeiro contato de Victor com a atuação ocorreu ainda na infância. Aos 12 anos, fez uma aula experimental de teatro na escola e nunca mais quis largar os palcos.



"No começo, fui um pouco reprimido. Meus pais não gostavam muito da ideia e queriam que eu fizesse outra coisa da vida. Mas não teve jeito. Não consigo me ver em outro caminho", compartilhou em entrevista à Folha de Pernambuco, em 2019.

Victor já participou de várias montagens locais, com destaque para "Aladim, o musical - Recife", entre 2017 e 2018. Chegou a iniciar os estudos em Licenciatura em Teatro pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mas, em 2018, se mudou para a capital fluminense, onde cursou Atuação Cênica na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO).



