Luto Ator Peter Crombie, o Joe Davola de 'Seinfeld', morre aos 71 anos Informação foi confirmada pela esposa do ator

O ator Peter Crombie, famoso pelo papel de Joe Davola no seriado "Seinfeld", morreu aos 71 anos. A informação foi confirmada pelo TMZ com a mulher do artista, Nadine Kijner.



— Ele era o homem mais gentil, atencioso, generoso e atencioso. Ele era amado por todos, generoso e nunca tinha nada de ruim a dizer sobre ninguém — afirmou a mulher ao site americano, que descreveu o personagem dele como "queridinho dos fãs".

Nadine disse que o artista faleceu na quarta-feira (10) em decorrência de "algum tipo de doença que lhe tirou a vida rapidamente". Detalhes sobre a condição de saúde nos últimos meses e sobre a morte de Crombie não foram divulgados.

O principal papel da carreira de Combrie foi na série "Seinfeld". Ele aparece em cinco episódios na quarta temporada da produção. Na sitcom, seu personagem ficou marcado por "aterrorizar", perseguir e ameaçar Jerry. Davola chegou a namorar Elaine durante um período do seriado.

No entanto, além de "Seinfeld", na TV, ele se notabilizou por participar de "House of Frankenstein", "NYPD Blue" e "Law & Order", entre outros.

Crombie também trilhou carreira no cinema, em filmes como "My Dog Skip", "Natural Born Killers", "The Blob", "Se7en" e "Rising Sun".

