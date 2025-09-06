A- A+

cinema Ator premiado no Festival de Veneza tieta Fernanda Torres: "uma atriz que me encantou" Atriz brasileira Fernanda Torres integrou o júri da mostra competitiva oficial

Gente como a gente. O ator italiano Toni Servillo não fingiu costumes ao encontrar Fernanda Torres no palco da cerimônia de premiação do Festival de Veneza. O veterano foi escolhido o melhor ator por "La grazia" e recebeu a prestigiada Copa Volpi das mãos da brasileira.

— Não esperava receber o prêmio de uma atriz (Torres) que me encantou este ano com um filme maravilhoso — afirmou Servillo em referência ao brasileiro "Ainda estou aqui".



O Festival Internacional de Cinema de Veneza chegou ao fim neste sábado (6) com a vitória de "Father mother sister brother". O filme dirigido por Jim Jarmusch por levou para casa o cultuado Leão de Ouro na 82ª edição da mostra italiana.



Estrelado Cate Blanchett, Adam Driver, Mayim Bialik, Vicky Krieps e Charlotte Rampling, o longa acompanha irmãos que se reencontram após anos separados. Eles são forçados a enfrentar tensões não resolvidas e reavaliar seus relacionamentos entre si e com os pais emocionalmente distantes.

Segundo prêmio mais importante da noite, o Grande Prêmio do Júri foi para "The voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania, filme mais aplaudido do evento. O longa é baseado na história real de uma menina palestina de cinco anos, assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da Cidade de Gaza. A diretora dedicou o filme ao povo palestino e a quem luta pela população de Gaza.

— O cinema não pode trazer esta menina de volta, mas pode manter sua voz viva — afirmou a cineasta tunisiana.

Ao longa da cerimônia de premiação, muitos discursos falaram sobre o conflito em Gaza e pediam pelo fim da ocupação israelense. O clima politizado ao longo da semana fez com que muitos apostassem na vitória de "The voice of Hind Rajab" na disputa pelo Leão de Ouro, mas a escolha acabou sendo mais conservadora em um nome cultuado como Jarmusch. A vitória do americano confirma uma tendência no evento que vem sendo alvo de críticas, nos últimos nove anos, o Leão de Ouro foi pela sétima vez para um filme de língua inglesa.

Uma das sensações do evento, "Coração de lutador — The smashing machine", estrelado por Dwayne Johnson e Emily Blunt, rendeu ao diretor Benny Safdie o Leão de Prata de melhor direção.

Xin Zhilei venceu a Copa Volpi de melhor atriz pela atuação em "The sun rises on us all". Ainda dentre as atuações, a jovem atriz suíça Luna Wedler, de 25 anos recebeu o Prêmio Marcello Mastroianni de melhor revelação pelo trabalho em "Silent friend".

"Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi, conquistou o Prêmio especial do júri, enquanto que Valérie Donzelli e Gilles Marchand levaram o Leão de melhor roteiro por “À pied d’œuvre”.

A noite gala do Festival de Veneza começou com uma homenagem a Giorgio Armani, lendário estilista italiano falecido aos 91 anos na quinta-feira (4) e que teve o evento como uma de suas principais passarelas ao longo das décadas. Em honra do ícone da moda, Veneza deu seu nome ao prêmio "Beleza Armani" de melhor filme pelo voto do público vencido por "Calle Málaga", de Maryam Touzani.

Os vencedores foram escolhido por júri internacional presidido pelo cineasta americano Alexander Payne e formado ainda pelos diretores Mohammad Rasoulof, Cristian Mungiu, Maura Delpero e Stéphane Brizé, e pelas atrizes Zhao Tao e Fernanda Torres. A brasileira retornou ao evento um ano após a première mundial de "Ainda estou aqui", de Walter Salles. À época, o longa nacional, que viria a conquistar o Oscar e o Globo de Ouro, deixou a cerimônia de encerramento com o prêmio de melhor roteiro para Murilo Hauser e Heitor Lorega.



Apesar do sucesso brasileiro no ano passado, a edição 2025 do Festival de Veneza não contou com filmes brasileiros.

Nos últimos anos, Veneza vem rivalizando com o Festival de Cannes para atrair filmes cotados para a temporada de premiações e grandes nomes de Hollywood para seu tapete vermelho. Dwayne Johnson, Emily Blunt, Julia Roberts, Andrew Garfield, Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth e George Clooney foram alguns nomes que passaram pela cidade durante a realização do festival. Outras presenças de destaques foram Werner Herzog e Kim Novak, premiados com Leões de Ouro honorários por suas trajetórias na sétima arte.

Herzog também apresentou seu novo documentário, "Ghost Elephants", fora de competição, em um ano em que Veneza celebrou inúmeras obras documentais, como "Marc by Sofia", de Sofia Coppola, descrito como uma biografia intimista do estilista americano Marc Jacobs, e "Megadoc", de Mike Figgis, sobre os bastidores das filmagens de “Megalópolis” (2024), a produção mais ambiciosa e caótica do veterano realizador americano Francis Ford Coppola, conhecido pelo trabalho em "O poderoso chefão" e pai de Sofia.

Também exibido fora de competição, "Depois da caçada", do italiano Luca Guadagnino levou o debate sobre o Me Too ao evento. No filme, Julia Roberts interpreta uma professora de filosofia da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que tem seu dia a dia abalado diante da notícia de que uma de suas alunas (Ayo Edebiri) está acusando outro professor (Andrew Garfield) de tê-la estuprado. O longa será o filme de abertura do Festival do Rio, em outubro.

Confira a lista completa de vencedores do Festival de Veneza:

Mostra Competitiva

Leão de Ouro: "Father mother sister brother", de Jim Jarmusch

Grande Prêmio do Júri: "The voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania

Leão de Prata de melhor direção: Benny Safdie, “Coração de lutador — The smashing machine”

Prêmio Especial do Júri: "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi

Melhor Roteiro: Valérie Donzelli e Gilles Marchand, “À pied d’œuvre” (“At Work”)

Copa Volpi de melhor atriz: Xin Zhilei, “The Sun Rises on Us All”

Copa Volpi de melhor ator: Toni Servillo, “La Grazia”

Prêmio Marcello Mastroianni de melhor revelação: Luna Wedler, "Silent friend"

Prêmio do Público Beleza Armani: “Calle Malaga,” Maryam Touzani

Prêmio Luigi De Laurentis para filme de estreia: “Short Summer,” Nastia Korkia

Mostra Horizontes

Melhor filme: “En el camino” (“On the Road),” David Pablos

Melhor direção: Anuparna Roy, “Songs of Forgotten Trees”

Prêmio especial do júri: “Harà Watan” (“Lost Land”), Akio Fujimoto

Melhor atriz: Benedetta Porcaroli, “Il Rapimento di Arabella” (“The Kidnapping of Arabella”)

Melhor ator: Giacomo Covi, “Un Anno di Scuola” (“A Year of School”)

Melhor roteiro: “Hiedra” (“The Ivy”), Ana Cristina Barragán

Melhor curta: “Without Kelly,” Lovisa Sirén

