Ator que fez Dumbledore em saga "Harry Potter", Michael Gambon, morre aos 82 anos

Estrela da saga "Harry Potter", na qual interpretou Alvo Dumbledore, o ator Michael Gambon morreu pacificamente no hospital aos 82 anos. A informação foi confirmada pela família do artista, nesta quinta-feira.

A agente de publicidade Clair Dobbs divulgou uma nota em nome da mulher do ator, Anne Gambon, e de seu filho, Fergus Gambon, para confirmar a morte.

"Estamos arrasados em anunciar a perda de Sir Michael Gambon. Amado marido e pai, Michael morreu pacificamente no hospital com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao lado de sua cama, após um ataque de pneumonia", diz a nota, reproduzida por vários jornais britânicos, como o "The Sun".

A família pediu respeito à privacidade "neste momento doloroso" e aproveitou para agradecer pelas mensagens de apoio e amor.

Em 2015, Gambon anunciou sua aposentadoria dos palcos de teatro. O motivo do afastamento era a memória, que não o permitia mais lembrar suas falas. Antes de tomar a decisão, o ator chegou a atuar com um fone de ouvido ligando-o a um ponto no palco, por medo de esquecer o que dizer e ficar sem fala na frente da plateia.

"É uma coisa horrível admitir, mas não posso mais fazer isso. Isso parte meu coração", disse Gambon, na época, à "The Sunday Times Magazine".



Segundo o ator contou na ocasião, ele percebeu que seu tempo à frente de uma plateia ao vivo havia acabado depois de uma audição para uma nova peça no teatro West End, durante a qual uma menina nos bastidores teve de ler suas falas para ele. Gambon acabou sendo substituído por Richard Griffiths, com quem trabalhou na saga "Harry Potter" no papel do tio de Harry, Valter Dursley.

