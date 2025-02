A- A+

Cinema Ator que fez Mark Zuckerberg no cinema diz não querer mais ser associado a bilionário Jesse Eisenberg criticou decisão da Meta de acabar com checagem de fatos nas redes sociais

O ator e diretor Jesse Eisenberg, que ganhou notoriedade mundial ao fazer o papel de Mark Zuckerberg no filme A Rede Social, em 2010, afirmou não querer mais ser associado ao CEO da Meta.

Em entrevista ao programa Today da BBC Radio 4, o artista criticou a decisão da companhia de acabar com a checagem de fatos nas redes sociais que controla, como o Facebook, em favor de um sistema de notas de comunicado semelhante ao do X, de Elon Musk.

Eisenberg ressaltou que Zuckerberg tem feito "coisas problemáticas" que, na avaliação do ator, colocam em xeque a segurança de usuários.

— É como se esse cara estivesse... fazendo coisas que são problemáticas, tirando a verificação de fatos — disse Eisenberg ao programa. — [Há] preocupações com a segurança. Tornando as pessoas que já estão ameaçadas no mundo ainda mais ameaçadas.

No mês passado, Zuckerberg adotou novo tom e, num vídeo, acusou "os governos e os meios de comunicação de impulsionar a censura".

Foi um dos mais recentes sinais de sua transformação política em meio à volta de Donald Trump à Casa Branca.

