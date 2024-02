Ator que interpreta Elvis Presley em ''Priscilla'' é acusado de agressão na Austrália

A- A+

Jacob Elordi está sendo acusado de agredir um radialista australiano que pediu sua "agua de banho" no último sábado, na Austrália.



O pedido é uma referência a uma cena polêmica do filme ''Saltburn'', no qual o ator tem papel de destaque. Logo antes da suposta agressão, a conversa entre o astro de Hollywood de 26 anos e Joshua Fox, de 32 anos, foi gravada em audio.

''Eu só queria dizer oi. Eu sou do 'The Kyle & Jackie O Show'. É meio aleatório, mas você poderia dar isso de presente de aniversário para Jackie? Ela é uma grande fã. Você pode enviar para o estúdio, disse Joshua Fox em um audio enviado ao The Daily Telegraph.

Após essa interação, Joshua teria mostrado o pedido em escrito: "água do banho de Jacob Elordi".

Veja também

LUTO Toby Keith, estrela da música country dos EUA, morre aos 62 anos