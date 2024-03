A- A+

CELEBRIDADES Ator que interpreta Ken no filme "Barbie", Ryan Gosling foi dançarino-prodígio na infância Artista iniciou carreira na infância, em concursos no Canadá, antes de apresentar programa infantil com Britney Spears e Justin Timberlake

Intérprete do personagem Ken no filme "Barbie" (2023), Ryan Gosling rebolou e requebrou muito os quadris antes de se tornar um nome consagrado em Hollywood. Destaque na cerimônia do Oscar neste domingo (10), em que realizou performance da música "I'm just Ken" — que ele interpreta no longa protagonizado pela boneca loura —, o artista de 42 anos deu a largada em sua carreira artística, ainda na infância, como um dançarino prodigioso, em disputadíssimos concursos.

Nos anos 1990, ao longo da pré-adolescência, o canadense rodou o país participando de competições de dança ao lado de outras crianças. Vídeos desse período viralizaram nas redes sociais, no último ano, após a estreia de "Barbie", um dos maiores lançamentos cinematográficos de 2023 e indicado ao Oscar em oito categorias, incluindo a de Melhor Filme.

O ator brinca que abandonou a dança após se ver enredado por algo que ele já definiu, bem-humorado, como um "negócio assassino". Em 1992, na final do campeonato que pode ser vista no vídeo abaixo, as principais concorrentes de Ryan Gosling eram duas irmãs gêmeas que faziam sapateado. Enquanto ele realizava sua apresentação, a dupla o assistia dos bastidores no palco, mostrando o dedo do meio para ele. "Eram como as gêmeas de 'O iluminado'. E eu fiz de tudo para ganhar aquele troféu", contou ele, numa entrevista, sem revelar se venceu ou não a competição.



Os passos — e a desenvoltura diante das plateias (e também dos contratempos eventuais do showbusiness) — o levaram adiante e além. Em 1993, aos 13 anos, Ryan Gosling integrou o elenco do programa infantil "Clube do Mickey", da emissora Disney Channel. Nessa mesma época, ele foi colega de nomes como Justin Timberlake, Britney Spears e Christina Aguilera.

Multitalentoso, Ryan Gosling também é estudante de canto desde pequeno. Em 2009, ele e o amigo e músico Zach Shields lançaram o primeiro (e único) álbum da banda Dead Man's Bones, com canções de indie e rock. Na obra elogiada, o astro do filme "La La land: cantando estações" (2016) toca piano, guitarra, baixo e violoncelo. No vídeo abaixo, ele executa nos teclados o single "In the room where you sleep".

